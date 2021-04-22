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пятница, 23 апреля 2021 13:12

Crew Dragon-2 стартовал к Международной космической станции

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Crew Dragon-2 стартовал к Международной космической станции
Crew Dragon-2 стартовал к Международной космической станции фото: NASA

В 12:49 с площадки NASA во Флориде стартовал космический корабль Crew Dragon-2. Впервые для доставки астронавтов на МКС ракету-носитель Falcon 9 и корабль частной компании Илона Маска Crew Dragon используют повторно.

В состав экипажа вошли представители трех космических агентств: астронавты NASA Меган Макартур и Шейн Кимбро, астронавт Европейского космического агентства (ESA) Томас Песке и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Акихико Хосиде, сообщает NASA.

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Crew Dragon-2 доставит на МКС четырех астронавтов из США, Японии и Франции. Они изменят экипаж, который работал там с ноября 2020 года.

После прилета на МКС астронавты в течение шести месяцев будут проводить научные эксперименты и исследования в области медицинских технологий и здоровья человека.

В конце мая 2020-го состоялся первый пилотируемый запуск коммерческого корабля SapceX Crew Dragon, на котором астронавты NASA отправились на МКС. В рамках тестового полета корабль доставил на МКС Дугласа Харли и Роберта Бенкена, которые проработали там два месяца.

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