Чем радует линейка iPhone 13: главные фишки новых смартфонов

Очередная презентация Эпл прошла удачно. Наиболее интересной ее частью стал первый показ iPhone 13. В серии - 4 новых телефона с техническими характеристиками флагманского уровня.
На первый взгляд, может показаться, что новинки копируют прошлогодние модели iPhone 12. Они даже называются почти так же, поскольку в наименованиях изменилась только цифра. Префиксы остались неизменны - mini, Pro, Pro Max. Базовая модель, как и всегда, без префикса.
На самом деле, отличий много. Большинство из них - внутри, но есть и такие, которые можно заметить невооруженным глазом.
Дизайн
Внешне смартфоны можно отличить от "предшественников" по таким характеристикам, как:
• Размер "моноброви"
Пока в Apple не готовы полностью отказываться от "челки" на передней панели. Зато купертиновцы решились уменьшить ее ширину.
• Новые цвета
Модели Про и Про Макс представлены в четырех цветах, а базовая версия и мини - в пяти.
Из новенького: черный матовый цвет стал более глубоким, белый получил название "Сяйнистая звезда", также появились синяя (Sierra Blue) и розовая модели.
• Расположение объективов
На iPhone 13 и 13 mini широкоугольная и сверхширокоугольная камеры расположены не одна под другой, а наискосок (в левом верхнем углу и правом нижнем). Изменить положение объективов пришлось из-за увеличения их размера.
Экраны
Усовершенствованные дисплеи получили топовые модели Pro и Pro Max. Их фишка - адаптивная частота обновления. Она достигает 120 Гц и может подстраиваться под нужды пользователей.
Эта особенность позволяет наслаждаться визуальным контентом идеального качества. Плавность и сглаженность картинки гарантирована.
Процессор
Все устройства из серии получили инновационный процессор Apple A15. Его особенности:
1. улучшена производительность,
2. повышенные показатели энергоэффективности,
3. усовершенствованное графическое ядро.
Камеры
Камеры iPhone 13 снимают еще лучше. Благодаря увеличенным размерам объективов, они захватывают больше света и делают более четкими детали даже на темных участках кадра.
В конструкции iPhone 13 и 13 mini - два объектива (широкоугольный и сверхширокоугольный). О и о Макс имеют по три датчика:
• телеобъектив,
• с широким углом обзора,
• со сверхшироким углом.
"Продвинутые" версии также могут похвастаться такими обновлениями, как:
1. доработанная система оптической стабилизации,
2. увеличенный диапазон уменьшения,
3. более широкий диапазон оптического и цифрового зума.
Автономность
Увеличение энергоемкости аккумуляторов привело к приросту показателей автономности. В режиме воспроизведения видео мобильные устройства работают достаточно долго. Время работы:
• Айфон 13 - до 19 часов;
• Айфон 13 мини - до 17 ч;
• Про - до 22 часов;
• Про Макс - до 28 ч.
Официальная цена гаджетов с тринадцатой серии уже обнародована. Самая доступная модель в Америке стоит от 699 $. Стоимость самой дорогой версии - около 1600 $. В ближайшее время станет известно, сколько придется заплатить за новые Айфоны в Украине.
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