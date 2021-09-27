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понедельник, 27 сентября 2021 12:51

Чем радует линейка iPhone 13: главные фишки новых смартфонов

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Чем радует линейка iPhone 13: главные фишки новых смартфонов
Модели Про и Про Макс новых iPhone 13 представлены в четырех цветах, а базовая версия и мини - в пяти

Очередная презентация Эпл прошла удачно. Наиболее интересной ее частью стал первый показ iPhone 13. В серии - 4 новых телефона с техническими характеристиками флагманского уровня.

На первый взгляд, может показаться, что новинки копируют прошлогодние модели iPhone 12. Они даже называются почти так же, поскольку в наименованиях изменилась только цифра. Префиксы остались неизменны - mini, Pro, Pro Max. Базовая модель, как и всегда, без префикса.

На самом деле, отличий много. Большинство из них - внутри, но есть и такие, которые можно заметить невооруженным глазом.

Дизайн

Внешне смартфоны можно отличить от "предшественников" по таким характеристикам, как:

• Размер "моноброви"

Пока в Apple не готовы полностью отказываться от "челки" на передней панели. Зато купертиновцы решились уменьшить ее ширину.

• Новые цвета

Модели Про и Про Макс представлены в четырех цветах, а базовая версия и мини - в пяти.

Из новенького: черный матовый цвет стал более глубоким, белый получил название "Сяйнистая звезда", также появились синяя (Sierra Blue) и розовая модели.

• Расположение объективов

На iPhone 13 и 13 mini широкоугольная и сверхширокоугольная камеры расположены не одна под другой, а наискосок (в левом верхнем углу и правом нижнем). Изменить положение объективов пришлось из-за увеличения их размера.

Экраны

Усовершенствованные дисплеи получили топовые модели Pro и Pro Max. Их фишка - адаптивная частота обновления. Она достигает 120 Гц и может подстраиваться под нужды пользователей.

Эта особенность позволяет наслаждаться визуальным контентом идеального качества. Плавность и сглаженность картинки гарантирована.

Процессор

Все устройства из серии получили инновационный процессор Apple A15. Его особенности:

1. улучшена производительность,
2. повышенные показатели энергоэффективности,
3. усовершенствованное графическое ядро.

Камеры

Камеры iPhone 13 снимают еще лучше. Благодаря увеличенным размерам объективов, они захватывают больше света и делают более четкими детали даже на темных участках кадра.

В конструкции iPhone 13 и 13 mini - два объектива (широкоугольный и сверхширокоугольный). О и о Макс имеют по три датчика:

• телеобъектив,
• с широким углом обзора,
• со сверхшироким углом.

"Продвинутые" версии также могут похвастаться такими обновлениями, как:

1. доработанная система оптической стабилизации,
2. увеличенный диапазон уменьшения,
3. более широкий диапазон оптического и цифрового зума.

Автономность

Увеличение энергоемкости аккумуляторов привело к приросту показателей автономности. В режиме воспроизведения видео мобильные устройства работают достаточно долго. Время работы:

• Айфон 13 - до 19 часов;
• Айфон 13 мини - до 17 ч;
• Про - до 22 часов;
• Про Макс - до 28 ч.

Официальная цена гаджетов с тринадцатой серии уже обнародована. Самая доступная модель в Америке стоит от 699 $. Стоимость самой дорогой версии - около 1600 $. В ближайшее время станет известно, сколько придется заплатить за новые Айфоны в Украине.

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