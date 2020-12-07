Будет фиксировать больше, чем видит человеческий глаз: компания Samsung создает новую камеру

Для реализации проекта Samsung придется решить ряд серьезных проблем. Фото: pixabay

600-мегапиксельный сенсор, который уже разрабатывают, готовит компания Samsung.

Его размер будет составлять 1/0,57″, пишет "Новое время".

Сейчас модель Huawei P40 Pro+ имеет наибольший сенсор на рынке - 1/1,28″, но новинка от Samsung должна превзойти эту камеру.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Инсайдер рассказал, каким будет iPhone 13

Плотность нового сенсора ISOCELL 600MP, согласно ожиданиям, составит примерно 12% задней панели телефона. Это необходимо, чтобы обеспечить правильную фокусировку изображения на таком большом сенсоре. Сенсор также необходимо отдалить от системы линз, что приведет к появлению выступающей секции на смартфоне.

Размер выступа оценивают примерно в 22 мм от типичной толщины смартфона, то есть пока что использование этого сенсора в флагманах выглядит сомнительным.

Новый датчик ISOCELL 600MP появится не скоро. Для реализации проекта Samsung придется решить ряд серьезных проблем. Одна из них - это хрупкость сенсора и его склонность к разрушению. При использовании современных технологий велика вероятность появления трещин при случайных ударах.

В апреле Йонгин Пак, глава подразделения сенсоров Samsung, заявил, что компания стремится создать такую ​​технологию, и она, возможно, сможет фиксировать больше деталей, чем может увидеть человеческий глаз. Если сопоставлять пиксели со светочувствительными клетками сетчатки глаза - палочками и колбочками, то в каждом глазу будет 120-140 Мп.

Функцию биометрической разблокировки с помощью голоса владельца получит новое поколение флагманского смартфона Samsung Galaxy S21. Эту функцию назвали Bixby Voice.