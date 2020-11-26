Samsung придумал новый вид разблокировки в смартфоне

Устройство сможет анализировать и определять голос своего владельца благодаря новой пользовательской оболочке One UI 3.1, а также интеллектуального помощника Bixby. Фото: pixabay

Функцию биометрической разблокировки с помощью голоса владельца получит новое поколение флагманского смартфона Samsung Galaxy S21.

Эту функцию назвали Bixby Voice, пишет "Новое время".

С развитием новых моделей смартфонов производители начали внедрять опции биометрической разблокировки, учитывая отпечатки пальцев и 3D-сканеры лица человека. Новое поколение биометрической разблокировки смартфонов может появиться уже в ближайшие месяцы.

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Устройство сможет анализировать и определять голос своего владельца благодаря новой пользовательской оболочке One UI 3.1, а также интеллектуального помощника Bixby. В программе Bixby уже была функция разблокировки устройства при произношении вслух фразы "Привет, Биксби". Можно было также установить голосовой пароль для разблокировки смартфона без рук. Но теперь новую биометрическую функцию добавят в настройки безопасности устройства, хотя детали ее работы пока неизвестны.

По словам экспертов, разблокировка голосов не будет надежным методом защиты смартфона, поскольку любой человек, у которого есть запись вашего голоса, сможет получить доступ к устройству. Разблокировка смартфона через сканер отпечатков пальцев и код-пароль остаются самыми надежными методами защиты.

Самым популярным производителем смартфонов в мире стала компания Samsung. В последнем квартале она обошла Huawei, сообщает The Verge. Xiaomi, в свою очередь, продала больше смартфонов, чем Apple.