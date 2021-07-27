Безос предлагает NASA $2 млрд за контракт по строительству корабля на Луну

 
Ексклюзивы
1/5
Если все ограничится разговорами, поддержки США не будет - эксперт о Крымской платформе
Если все ограничится разговорами, поддержки США не будет - эксперт о Крымской платформе
1 Просмотров: 324
"Есть несколько версий": почему Зеленский сменил главу Службы внешней разведки
"Есть несколько версий": почему Зеленский сменил главу Службы внешней разведки
Просмотров: 864
Живут в палатках, спят на сене. Как гуляют на патриотическом фестивале под Киевом
Живут в палатках, спят на сене. Как гуляют на патриотическом фестивале под Киевом
Просмотров: 2565
Аренда квартир ежегодно дорожает на 20%: эксперт объяснил почему
Аренда квартир ежегодно дорожает на 20%: эксперт объяснил почему
Просмотров: 306
"Деда Мороза не существует" - Муждабаев о рейтингах власти
"Деда Мороза не существует" - Муждабаев о рейтингах власти
Просмотров: 549
Действия Зеленского не способствуют единству общества - Муждабаев
Действия Зеленского не способствуют единству общества - Муждабаев
42 Просмотров: 1251
Путешествие в Грузию с "двойником Шмигаля" и поздравления Кикабидзе - чем занимался Зеленский на неделе
Путешествие в Грузию с "двойником Шмигаля" и поздравления Кикабидзе - чем занимался Зеленский на неделе
Просмотров: 1575
Порошенко похвасталась кабачком, Притула катался на яхте, Федоров поехал в Турцию – отпуска политиков в фото
Порошенко похвасталась кабачком, Притула катался на яхте, Федоров поехал в Турцию – отпуска политиков в фото
Просмотров: 4284
"Лебедь, щука и рак тянут воз" - Муждабаев об окружении Зеленского
"Лебедь, щука и рак тянут воз" - Муждабаев об окружении Зеленского
Просмотров: 333
Украина может получить 200 млрд грн от приватизации – Фонд госимущества
Украина может получить 200 млрд грн от приватизации – Фонд госимущества
Просмотров: 99
Фото
Все фото
8
4
3
7
3
Миллиардер Безос слетал в космос
Миллиардер Безос слетал в космос
Впервые в истории продали искусственное сердце
Впервые в истории продали искусственное сердце
Microsoft представила Windows 11
Microsoft представила Windows 11
Представили беспилотный электрический летающий &quot;болид&quot;
Представили беспилотный электрический летающий "болид"
NASA показало мегаракету для полета на Луну
NASA показало мегаракету для полета на Луну
Видео
Все видео
Ровер Perseverance начал поиски жизни на Марсе
Ровер Perseverance начал поиски жизни на Марсе
Космический корабль Cargo Dragon "приводнился" в море
Космический корабль Cargo Dragon "приводнился" в море
Чтобы бармен мог посмотреть футбол. Создали робота, который наливает и подает пиво
Чтобы бармен мог посмотреть футбол. Создали робота, который наливает и подает пиво
Показали украинский беспилотник-стелс
Показали украинский беспилотник-стелс
Маск запустил в космос спутник
Маск запустил в космос спутник
Интервью
1/5
Что нужно знать о новом форварде "Динамо" Эрике Рамиресе
Что нужно знать о новом форварде "Динамо" Эрике Рамиресе
Просмотров: 819
"Соглашение США и Германии – однозначное поражение Украины": что нужно немедленно сделать
"Соглашение США и Германии – однозначное поражение Украины": что нужно немедленно сделать
Просмотров: 1314
Убийство матери и дочери поразило жестокостью: как защититься от домашнего насилия
Убийство матери и дочери поразило жестокостью: как защититься от домашнего насилия
Просмотров: 603
Аваков не прогибался. Окружение Зеленского его не воспринимало
Аваков не прогибался. Окружение Зеленского его не воспринимало
Просмотров: 1224
Новые районы – общие проблемы для Крыма и Черниговской области. Эксперт оценил результаты годового разделения страны
Новые районы – общие проблемы для Крыма и Черниговской области. Эксперт оценил результаты годового разделения страны
Просмотров: 666
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
26 июля 2021
Просмотров: 423
Погано тебе розумію
– Твоя страна – Украина. Но родной язык – русский. Никогда не бойся про это говорить, – каже чоловік 6-річному сину на ...
вторник, 27 июля 2021 03:39

Безос предлагает NASA $2 млрд за контракт по строительству корабля на Луну

  Комментировать
Безос предлагает NASA $2 млрд за контракт по строительству корабля на Луну
Самый богатый человек планеты Джефф Безос имеет предложение для NASA. Фото: Reuters

Основатель Amazon и аэрокосмической компании Blue Origin миллиардер Джефф Безос предложил руководителю NASA Биллу Нельсону покрыть до 2 млрд долларов расходов в обмен на контракт по производству лунного модуля.

"Компания Blue Origin стремится построить будущее, в котором миллионы людей будут жить и работать в космосе на благо Земли. Мы убеждены, что для продвижения будущего Америки в космосе NASA должен быстро и гарантированно вернуться на Луну", говорится в письме, которое Безос написал Нельсону.

Blue Origin откликнулась на срочный призыв NASA разработать посадочный модуль, создала национальную команду - для проектирования, строительства и эксплуатации системы полета. NASA инвестировала в эту команду более полмиллиарда долларов, и она показала хорошие результаты. Команда разработала безопасную и эффективную конструкцию, которая сможет обеспечить высадку человека в 2024 году для постоянной миссии на Луне.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Безос подарит журналисту и шеф-повару по $100 млн

В качестве горючего модуль будет использовать жидкий водород, который можно добывать на Луне. Систему спроектировано таким образом, чтобы она могла перемещаться на разных ракетах-носителях, в том числе Falcon Heavy, SLS, Vulcan и New Glenn, отмечает Безос.

Начальная миссия компании Blue Origin требует всего трех коммерческих запусков. Это очень малое количество и снижает риск провала миссии через аномалии при запуске, говорится в письме.

"Однако, - продолжает Безос - несмотря на эти преимущества, в какой то момент должностное лицо Агентства решило предоставлять многолетнюю, многомиллиардную поддержку компании SpaceX ... Это решение нарушило традицию успешных коммерческих космических программ NASA, положив конец конкуренции на годы вперед".

Безос предложил NASA возместить до $2 млрд дефицита бюджета в обмен на контракт по созданию посадочного модуля для высадки на Луну. Компания готова отказаться от получения платежей в этом году и в течение двух последующих лет.

"Это не отсрочка, а полный отказ от этих платежей", - подчеркивается в письме.

Blue Origin предлагает за свой счет принять участие в разработке и запуске элемента посадочного модуля, чтобы снизить риски для астронавтов. Расходы на эту часть программы компания оценивает более чем в $1 млрд.

Компания предлагает заключить контракт с фиксированной ценой и покрыть все перерасходы, в том числе связанные с увеличением расходов партнеров.

Компания Blue Origin впервые в своей истории вывела на космическую высоту капсулу с четырьмя астронавтами-туристами.

Самый богатый человек планеты Джефф Безос поделился впечатлениями от полета в космос. По словам миллиардера, суборбитальный полет на корабле New Shepard превзошел все его ожидания.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Безос предлагает NASA $2 млрд за контракт по строительству корабля на Луну». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
27
июля

Освободили от фашистов украинский город

Самое читаемое
Суркис поднял зарплату юному таланту &quot;Динамо&quot;. Назвали сумму
Суркис поднял зарплату юному таланту "Динамо". Назвали сумму Просмотров: 12780
&quot;Бей меня! Ты ж мужик!&quot;, - украинский актер устроил драку на дороге
"Бей меня! Ты ж мужик!", - украинский актер устроил драку на дороге
 4 Просмотров: 8406
Гороскоп на 26 июля: в чью жизнь придут деньги и слава
Гороскоп на 26 июля: в чью жизнь придут деньги и слава
 Просмотров: 4806
Гимнастика без трико: на Олимпиаде спортсменки выступили против сексуализации
Гимнастика без трико: на Олимпиаде спортсменки выступили против сексуализации
3
 Просмотров: 4266
Россияне опозорились в День военно-морского флота
Россияне опозорились в День военно-морского флота 1 Просмотров: 3483
Технологии
NASA собирается изучать спутник Юпитера
NASA собирается изучать спутник Юпитера Просмотров: 117
Вертолет NASA совершил самый длинный и самый высокий полет на Марсе
Вертолет NASA совершил самый длинный и самый высокий полет на Марсе Просмотров: 189
Зонд NASA отправится к спутнику Юпитера: когда состоится исторический полет
Зонд NASA отправится к спутнику Юпитера: когда состоится исторический полет Просмотров: 153
Технологический прорыв Украины реальный при условии прозрачного сотрудничества государства и бизнеса и инвестиций в образование - Тронь
Технологический прорыв Украины реальный при условии прозрачного сотрудничества государства и бизнеса и инвестиций в образование - Тронь Просмотров: 63
Ровер Perseverance начал поиски жизни на Марсе
Ровер Perseverance начал поиски жизни на Марсе
 Просмотров: 171
Больше всего комментируют
4
"Бей меня! Ты ж мужик!", - украинский актер устроил драку на дороге
1
Россияне опозорились в День военно-морского флота
1
Переход был в 100 м: попытка мужчины перебежать дорогу стала роковой
1
Институт языкознания заговорил о переводе украинского на латиницу
1
В Канаде начнут собирать украинские самолеты
Голосов: 9
Голосование Сколько золотых наград выиграет Украина на Олимпиаде?
  • 1) меньше трех
  • 2) три
  • 3) больше трех
Просмотреть