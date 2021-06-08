Беспилотник впервые заправил самолет в воздухе: впечатляющее видео

MQ-25 является важной частью интеграции беспилотных систем в палубную авиацию флота. Фото: Boeing

4 июня беспилотный летательный аппарат MQ-25 Stingray американской компании Boeing впервые в истории смог заправить самолет в воздухе.

Во время испытательного полета БПЛА дозаправил палубный штурмовик F/A-18 Super Hornet, сообщила пресс-служба Boeing. MQ-25 является важной частью интеграции беспилотных систем в палубную авиацию американского флота.

"Это историческое событие. Совместная заслуга команды Boeing и ВМС США, которая делает все возможное, чтобы как можно быстрее предоставить флоту критически важные возможности дозаправки MQ-25", - заявила президент Boeing Defense, Space & Security Линн Карет.

Беспилотник уже выполнил 25 тестовых полетов, его испытания выходят на финишную прямую. К 2024 году ВМС должны получить четыре беспилотных заправщика MQ-25. Флот США планирует потратить на производство таких БПЛА $9,5 млрд.

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Украина вскоре получит новую партию турецких беспилотников "Байрактар", которые тестируют на заводе в пригороде Стамбула. Турецкая компания Bayraktar проектирует, строит и испытывает боевые ударные беспилотники. Те же, что фактически парализовали армянскую армию во время азербайджано-армянской войны. Украина же не только покупает сверхэффективные ударные дроны, но и поставляет для них запасные части.