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пятница, 04 июня 2021 21:48

Испытали новый украинский беспилотник
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На Киевщине испытали беспилотник
Фото: АрмияInform
На Киевщине испытали беспилотник
На Киевщине испытали беспилотник
На Киевщине испытали беспилотник

На аэродроме в Бородянке в Киевской области испытали летательный аппарат Raybird-3 от ООО "Авиационная производственная компания Skayeton".

Raybird-3 - полноценная беспилотная авиационная система класса "малый тактический" для длительных миссий, сообщает АрмияInform.

Беспилотник может нести радиорелейные устройства и оборудование для электронной борьбы или противодействия.

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ВСУ еще не имеют на вооружении Rаybird-3. Но устройство уже почти год находится на испытаниях для постоянного использования Воздушных сил.

В 2021 году Министерство обороны заложило сумму в 10 млрд грн на закупку новой техники. Вероятно, до конца года Вооруженные силы будут иметь несколько единиц техники, между ними новые БТР-4, бронеавтомобили и разведывательные комплексы.

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Дата
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