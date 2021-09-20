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понедельник, 20 сентября 2021 15:06

"АвтоКрАЗ" изготовил геолокационный прицеп для управления беспилотными грузовиками
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Фото: Кременчуцька газета

"АвтоКрАЗ" разработал геолокационный прицеп для системы управления беспилотными грузовыми автомобилями. Его уже используют в карьерах предприятий компании Ferrexpo.

В Украине нет аналогов этому изделию, рассказал главный конструктор предприятия "АвтоКрАЗ" Сергей Васечек "Кременчугской газете".

"Современная добыча руды требует большого количества времени, которое тратится на производство. Много используется автомобилей больших, которые вывозят руду. Они руководствуются уже компьютерами и работают беспилотно.

Чтобы они правильно работали, нужно ими управлять, следить за их движением, контролировать и корректировать. Для этого существуют такие изделия, как мобильные точки связи. Они автономные, энергонезависимые от источника питания. Это фактически независимая солнечная электростанция. В отсутствие солнца она бесперебойно переходит на питание от аккумулятора. Если аккумулятора не хватает, включается в работу генератор", - рассказал Васечек.

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Геолокационный прицеп изготовили по заказу Полтавского горно-обогатительного комбината. На все ушло около полугода.

Для изобретения использовали только качественные материалы. Оно должно работать как при высоких, так и при низких температурах.

Сердце конструкции - электростанция. Этот отсек содержит контроллер, автомат запуска/остановки генератора. Рядом в отсеке находятся аккумуляторные батареи. В рабочем состоянии они поднимаются, фиксируются и позволяют прицепу перемещаться. На устройстве установлены видеокамеры, которые будут отслеживать перемещения в режиме онлайн. Он также оснащен шлагбаумом, который может перекрывать зону движения транспорта.

"В интернете существует много информации о таких изделиях. В Европе они, конечно, существуют, но слишком дорогостоящие и не совсем приспособлены к нашим условиям. Мы создавали под конкретное техническое задание, как нужно было заказчику", - объясняет Васечек.

"АвтоКрАЗ" создал шасси для радиолокационной станции армии. Новая трехкоординатная радиолокационная станция 35Д6М способна работать почти в любых климатических условиях и горной местности, говорят на предприятии.

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