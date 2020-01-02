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четверг, 02 января 2020 12:41

Астронавтка показала фото Эвереста из космоса

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Автор: Christina H Koch
  Вид Эвереста из космоса
Вид Эвереста из космоса

Астронавтка NASA Кристина Кох, которая находится на борту Международной космической станции, опубликовала сделан в космосе снимок горы Эверест.

Соответствующее изображение 40-летняя астронавтка опубликовала на своей странице в Twitter.

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"Наконец нашла Эверест через иллюминатор. А вы сможете?", - подписала фото Кох.

Эверест - высочайшая вершина земного шара, расположенная в Гималаях на границе Китая и Непала. Ее высота составляет 8848,43 м.

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Дата
02
января

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