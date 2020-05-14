Армии передали серию модернизированной техники

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Николаевский бронетанковый завод передал Министерству обороны Украины 5 капитально восстановленных бронированных разведывательных дозорных машин с улучшенными характеристиками БРДМ-2Л1.

"Это очередная партия техники, восстановлена ​​специалистами НБТЗ уже в рамках государственного оборонного заказа 2020 года. Бронемашины прошли военную приемку и отбыли в распоряжение Отдельного президентского полка", - сообщает пресс-служба ДК Укроборонпром.

Во время капитального ремонта были улучшены тактико-технические характеристики базовой машины БРДМ-2. В частности, были установлены новейшие средства навигации и связи и тепловизионная система ночного управления, изменено расположение личного состава и улучшенная эргономика машины за счет боковых люков усиленным бронированием, ускоряет десантирование экипажа и упрощает эксплуатацию техники.

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"Несмотря на довольно позднее контрактирование и особенности работы предприятия во время карантина, мы движемся по графику и вовремя передаем технику нашим военным для выполнения боевых задач. Мы регулярно общаемся с ними и опираемся на их боевой опыт, улучшая те или иные характеристики бронетехники", - отметил директор НБТЗ Юрий Кравченко.

В Одесской области на полигоне "Алиби" прошел следующий этап испытаний ракетного комплекса "Нептун". Об этом сообщает пресс служба Генштаба Вооруженных сил Украины.