 
Ексклюзивы
1/5
Подлинность такси проверят с помощью системы автофиксации
Подлинность такси проверят с помощью системы автофиксации
Просмотров: 81
Для чего Зеленскому Саакашвили
Для чего Зеленскому Саакашвили
Просмотров: 999
"Дергаются. Нет ответа - куда движется страна" - дали характеристику власти Зеленского
"Дергаются. Нет ответа - куда движется страна" - дали характеристику власти Зеленского
Просмотров: 1143
Конкуренция выросла: украинцы согласны на меньшие зарплаты, лишь бы работать
Конкуренция выросла: украинцы согласны на меньшие зарплаты, лишь бы работать
Просмотров: 801
Примерно каждые четыре года создают очередную партию мэров - Рахманин
Примерно каждые четыре года создают очередную партию мэров - Рахманин
Просмотров: 135
Хуже наверное писали только при Азарове - экономист о программе правительства Шмыгаля
Хуже наверное писали только при Азарове - экономист о программе правительства Шмыгаля
Просмотров: 1494
Зеленский повторяет ошибку предшественника. Минские соглашения надо отменять
Зеленский повторяет ошибку предшественника. Минские соглашения надо отменять
Просмотров: 990
Бензин будет дешевым несколько месяцев после карантина
Бензин будет дешевым несколько месяцев после карантина
Просмотров: 2025
Как изменятся цены на АЗС в мае
Как изменятся цены на АЗС в мае
Просмотров: 5823
Выборы в ОРДЛО провести невозможно - Рахманин
Выборы в ОРДЛО провести невозможно - Рахманин
1 Просмотров: 459
Фото
Все фото
4
6
7
7
7
Армии передали серию модернизированной техники
Армии передали серию модернизированной техники
Apple представила новый MacBook
Apple представила новый MacBook
&quot;Тайфуны&quot; вместо &quot;Градов&quot;: в Украине испытали новые реактивные снаряды
"Тайфуны" вместо "Градов": в Украине испытали новые реактивные снаряды
Состоялся первый полет самолета-рекордсмена
Состоялся первый полет самолета-рекордсмена
Представили футуристический е-самолет
Представили футуристический е-самолет
Видео
Все видео
В Украине успешно испытали радар для обнаружения дронов
В Украине успешно испытали радар для обнаружения дронов
Робособаки Boston Dynamics проверяют заболевших на коронавирус
Робособаки Boston Dynamics проверяют заболевших на коронавирус
Apple представила новый бюджетный iPhone
Apple представила новый бюджетный iPhone
В Украине провели испытания новой ракеты
В Украине провели испытания новой ракеты
В космос вывели 60 мини-спутников для раздачи интернета
В космос вывели 60 мини-спутников для раздачи интернета
Интервью
1/5
Бензин будет дешевым несколько месяцев после карантина
Бензин будет дешевым несколько месяцев после карантина
Просмотров: 2025
Дефицит Пенсионного фонда никуда не исчезнет - экономист объяснил, когда в Украине вырастут пенсии
Дефицит Пенсионного фонда никуда не исчезнет - экономист объяснил, когда в Украине вырастут пенсии
1 Просмотров: 3249
"В "Карпатах" мне не хватило времени. Но готов опять работать в Украине"
"В "Карпатах" мне не хватило времени. Но готов опять работать в Украине"
Просмотров: 765
Флаг победы - российский фейк. "Знаменосцы" не штурмовали Рейхстаг
Флаг победы - российский фейк. "Знаменосцы" не штурмовали Рейхстаг
2 Просмотров: 4086
РПЦ серьезно подмочила свою репутацию - религиовед
РПЦ серьезно подмочила свою репутацию - религиовед
Просмотров: 1917
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
14 мая 2020
Просмотров: 72
Карасі на ріллі
У мене є двоє братів, з якими ми колись жили в межах прямої видимості: хата їхніх батьків стояла скраю над шляхом, не дуже далеко од нашої, й коли ...
четверг, 14 мая 2020 19:20

Армии передали серию модернизированной техники
4

  Комментировать

Минобороны передали серию бронетранспортеров
Фото: Укроборонпром
Минобороны передали серию бронетранспортеров
Минобороны передали серию бронетранспортеров
Минобороны передали серию бронетранспортеров

Николаевский бронетанковый завод передал Министерству обороны Украины 5 капитально восстановленных бронированных разведывательных дозорных машин с улучшенными характеристиками БРДМ-2Л1.

"Это очередная партия техники, восстановлена ​​специалистами НБТЗ уже в рамках государственного оборонного заказа 2020 года. Бронемашины прошли военную приемку и отбыли в распоряжение Отдельного президентского полка", - сообщает пресс-служба ДК Укроборонпром.

Во время капитального ремонта были улучшены тактико-технические характеристики базовой машины БРДМ-2. В частности, были установлены новейшие средства навигации и связи и тепловизионная система ночного управления, изменено расположение личного состава и улучшенная эргономика машины за счет боковых люков усиленным бронированием, ускоряет десантирование экипажа и упрощает эксплуатацию техники.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Рискуем потерять некоторое вооружение" - эксперт о реформе Укроборонпрома

"Несмотря на довольно позднее контрактирование и особенности работы предприятия во время карантина, мы движемся по графику и вовремя передаем технику нашим военным для выполнения боевых задач. Мы регулярно общаемся с ними и опираемся на их боевой опыт, улучшая те или иные характеристики бронетехники", - отметил директор НБТЗ Юрий Кравченко.

В Одесской области на полигоне "Алиби" прошел следующий этап испытаний ракетного комплекса "Нептун". Об этом сообщает пресс служба Генштаба Вооруженных сил Украины.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Армии передали серию модернизированной техники». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
14
мая

В Андреевской церкви рукоположили епископа

Киевский ботанический сад открыли для свободного посещения

Российские войска оставили украинский город

На финал в Базель полетели самолетом Щербицкого – Решко

Начался суд над подозреваемыми в поддержке националистов

Самый молодой миллиардер планеты потерял $17 млрд

Нидерланды захватили за пять дней

Самое читаемое
Обнаженная, в черной сетке: фитоняшка удивляет подписчиков разносторонними образами
Обнаженная, в черной сетке: фитоняшка удивляет подписчиков разносторонними образами
8
 Просмотров: 20214
В Украину снова приближается холод - прогноз синоптика
В Украину снова приближается холод - прогноз синоптика Просмотров: 19314
Отписалась от старости: 70-летняя дизайнер поразила Instagram
Отписалась от старости: 70-летняя дизайнер поразила Instagram
21
 Просмотров: 15984
В Полтаве провели в последний путь военнослужащую Ольгу Никишину
В Полтаве провели в последний путь военнослужащую Ольгу Никишину
26
 Просмотров: 13059
&quot;Путинский мир&quot;: в сети показали фото оккупированного Луганска
"Путинский мир": в сети показали фото оккупированного Луганска
16
 Просмотров: 10782
Техника
"Можете меня наказать": Маск запускает работу своего автомобильного завода
"Можете меня наказать": Маск запускает работу своего автомобильного завода Просмотров: 693
Первый легендарный фотоаппарат продали почти за 90 долларов
Первый легендарный фотоаппарат продали почти за 90 долларов
 Просмотров: 405
На небе заметили гидроплан, сконструированный украинцем
На небе заметили гидроплан, сконструированный украинцем
 Просмотров: 549
Apple обновила линейку MacBook Pro 13
Apple обновила линейку MacBook Pro 13 Просмотров: 162
Украинская армия получит новейший ракетный комплекс
Украинская армия получит новейший ракетный комплекс Просмотров: 2223
Больше всего комментируют
4
США могут ввести жесткие санкции против Китая: представили законопроект
4
Рябошапка рассказал, как объяснял Зеленскому, что дела против Порошенко неперспективные
3
Дерзко сексуальная модель показала грудь и язык
2
У больных коронавирусом обнаружили аномальные изменения в желудочно-кишечном тракте
1
Бывшему "беркутовцу" сообщили о подозрении
Голосов: 127
Голосование По какому перенесенному культурному событию вы больше всего скучаете?
  • Книжный Арсенал
  • Кинофестиваль "Молодость"
  • Atlas Weekend
  • UPark Festival
  • Leopolis Jazz Fest
  • Kyiv Comic Con
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua