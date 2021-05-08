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суббота, 08 мая 2021 10:28

Арестовали создателя компьютерного вируса

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Арестовали создателя компьютерного вируса
Полиция арестовала 18-летнего хакера фото: media.az

8 мая 2004 года немецкая полиция арестовала 18-летнего создателя компьютерного вируса Sasser. В течение нескольких дней он заразил 250 тыс. компьютеров по всему миру. Когда Sasser проникал в машину, он сканировал интернет для поиска других компьютеров с дыркой и посылал им себя.

Распространялся Sasser в глобальных сетях, используя для своего размножения уязвимость в службе LSASS Microsoft Windows. Червь опасен тем, что для заражения компьютера не требует какого-либо взаимодействия с пользователем машины.

Признаком заражения компьютера является сообщение об ошибке LSA Shell (Export version) и следующее за ним сообщение о необходимости перезагрузить компьютер. Эти сообщения появлялись не только при первом заражении, но и при каждой следующей атаке.

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Автором компьютерного вируса оказался 17-летний немецкий хакер Свен Яшан. Его нашли и задержали в мае 2004 года с помощью информаторов. За его поимку компания Microsoft объявила вознаграждение в размере $250 тыс.

В июле 2005 года суд города Вердена признал Яшана виновным в манипулировании данными, компьютерном саботаже и проникновении в корпоративные сети. Хакера приговорили к 1 году и 9 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.

7 мая 1946 года японские бизнесмены Акио Морита и Масару Ибука основали Sony Corporation. Сегодня Sony Corporation — операционное подразделение, которое входит в состав холдинга Sony Group. Современное название Sony происходит от латинского слова "звук". Акио Морита пытался найти слово, которого нет ни в одном языке мира.

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Дата
08
мая

Арестовали создателя компьютерного вируса

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