Бизнесмены основали Sony Corporation

7 мая: основали Sony Corporation фото: sony-shop.com.ua

7 мая 1946 года японские бизнесмены Акио Морита и Масару Ибука основали Sony Corporation. Сегодня Sony Corporation — операционное подразделение, которое входит в состав холдинга Sony Group.

Современное название Sony происходит от латинского слова "звук". Акио Морита пытался найти слово, которого нет ни в одном языке мира. Он возглавлял компанию долгое время отвечал за маркетинг и продажи и сумел привести ее к огромному успеху на рынке.

Sony получила хорошую репутацию благодаря привлекательному дизайну и нововведениям. Особую роль компания уделяла уменьшению размеров продукции и техники для развлечения.

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Sony признала в 1950-х решающую роль транзисторов и выпустила свой первый портативный радиоприемник TR-63. Эта новинка положила начало успеха компании.

В 1983 году Sony совместно с компанией Philips выпустила на рынок первые компакт-диски. В конце 1994-го Sony представила свою первую игровую консоль — PlayStation. Серия PlayStation уверенно конкурирует на мировом рынке. Позже выпустили преемники этой консоли — PlayStation 2, PlayStation 3, а также портативные PlayStation Portable и PlayStation Vita.

24 апреля 1984 года в Сан-Франциско компания Apple Computer анонсировала свой портативный компьютер Apple II. Он весил 6 кг и был размером с чемодан. Компьютер впервые представили в 1977-м на выставке West Coast Computer Fair. Он стал одним из первых и самых успешных персональных компьютеров того времени.