Выпустили первый компакт-диск фото: tehznatok.com

28 апреля 1982 года в США впервые в мире выпустили компакт-диск. Его прототип разработали Philips и Sony.

В 1979-м компании создали совместную рабочую группу инженеров для разработки нового цифрового диска. После года экспериментов и обсуждения, стандарт Red Book CD-DA обнародовали в 1980 году.

Когда начался коммерческий выпуск в 1982-м, компакт-диски и их проигрыватели были чрезвычайно популярны. Их стоимость составляла до $1000.

В США с 1983-го по 1984 год продали 400 тыс. проигрывателей компакт-дисков. Унифицированная конструкция компактного диска позволила пользователям приобрести плеер от любой компании.

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Компакт-диск изготавливают из поликарбонатного пластика. Тонкий слой алюминия наносят на поверхность, что делает ее отражающей для световых лучей. Металл защищено пленкой лака.

Для хранения данных компакт-диск имеет крошечные углубления в виде спирали в слое поликарбоната. Каждое углубление достигает примерно 100 нм глубиной и от 500 нм в ширину.

Двигатель внутри проигрывателя компакт-дисков раскручивает его до скорости сканирования 1,4 м/с. Диск постепенно замедляет скорость вращения во время воспроизведения.

Стандартные компакт-диски имеют диаметр 120 мм и могут вместить 80 мин. аудио или 700 Мб данных. Mini CD имеет разные диаметры в интервале от 60 до 80 мм.

24 апреля 1984 года в Сан-Франциско компания Apple Computer анонсировала свой портативный компьютер Apple II. Он весил 6 кг и был размером с чемодан. Компьютер впервые представили в 1977-м на выставке West Coast Computer Fair. Он стал одним из первых и самых успешных персональных компьютеров того времени.