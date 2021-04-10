Антарктике предсказали неизбежную катастрофу

Исследователи из Великобритании предположили, что, как минимум, треть площади шельфовых ледников в Антарктике могут упасть в море.

Ученые смоделировали климат в данном регионе и спрогнозировали состояние Антарктики после таяния ледников. Об этом специалисты Университета Рединга сообщили изданию Geophysical Research Letters.

В нынешнем столетии глобальное потепление спровоцирует повышение уровня температуры на полтора-два и четыре градуса Цельсия. Таким образом, шельфовые ледники, которые играют роль так называемой пробки для схода льда с берега в океан, начнут стремительно таять. Это приведет к неминуемой катастрофе.

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Каждый год лед с поверхности шельфового ледника тает, стекает в зазоры и опять замерзает. Однако проблема в том, что большое количество талой воды может расколоть ледник, вследствие чего он рухнет в море.

Среди самых "опасных" ледников, которые подвержены таянию в первую очередь, Ларсена С, Шеклтона, Пайн-Айленда и Уилкинса.

Ранее в Арктике зафиксировали рекордно низкую площадь морского льда.