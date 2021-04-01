Лед в Арктике растаял до рекордного минимума фото: dailysabah.com

В Арктике зафиксировали рекордно низкую площадь морского льда. Исследование провело Национальное аэрокосмическое агентство (NASA).

В 2021 году максимальная протяжность арктического льда достигла пика 5,7 млн кв. миль, что на 340 тыс. кв. миль ниже среднего максимума за период с 1981 по 2010 год, информирует "Урядовий кур'єр".

Ледовые просторы, которые потеряла Арктика, можно сравнить с площадью американских штатов Флорида и Техас вместе взятых.

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"Анализ научных данных, полученных за последние годы, показывает, что сейчас Арктика подвергается необратимым изменениям, связанным с интенсификацией глобального потепления. В ближайшие годы лед продолжит таять, серьезно изменит облик нашей планеты и спровоцирует значительные изменения не только в арктических, но и в других экосистемах", - говорят ученые NASA.

Ранее ученые из Великобритании опубликовали исследование, в котором предположили, что Арктика может полностью потерять морской лед до 2035 года. При этом, планете грозит еще и таяние ледников в Антарктиде, которое сопровождается повышением уровня Мирового океана.

Вблизи острова Южная Георгия, который расположен в южной Атлантике, раскололся айсберг А-68а. На спутниковой фотографии видно зазубренные очертания 11 измельченных айсбергов, которые кружат вокруг острова Южная Георгия.