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воскресенье, 25 апреля 2021 23:27

Абсолютный рекорд: вертолет NASA совершил третий полет на Марс

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Вертолет Ingenuity во время третьего испытательного полета на Марсе преодолел дистанцию ​​около 50 м, развив скорость около 2 м / с. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в воскресенье на сайте NASA.

Отмечается, что эти показатели - рекордные не только по сравнению с предыдущими двумя полетами на Марсе, но и с испытаниями на Земле. Высота полета составила 5 м - столько же, сколько и во время вторых испытаний. Аппарат также передал на Землю новые черно-белые фотографии поверхности Красной планеты.

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NASA опубликовало цветной снимок с марсохода Perseverance, на котором видно, что вертолет летит.

 

Ранее специалистам NASA удалось впервые получить кислород из атмосферы Марса. Кислород был получен с помощью устройства, установленного на борту планетохода Perseverance.

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