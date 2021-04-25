Абсолютный рекорд: вертолет NASA совершил третий полет на Марс

Вертолет Ingenuity во время третьего испытательного полета на Марсе преодолел дистанцию ​​около 50 м, развив скорость около 2 м / с. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в воскресенье на сайте NASA.

Отмечается, что эти показатели - рекордные не только по сравнению с предыдущими двумя полетами на Марсе, но и с испытаниями на Земле. Высота полета составила 5 м - столько же, сколько и во время вторых испытаний. Аппарат также передал на Землю новые черно-белые фотографии поверхности Красной планеты.

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NASA опубликовало цветной снимок с марсохода Perseverance, на котором видно, что вертолет летит.

Ранее специалистам NASA удалось впервые получить кислород из атмосферы Марса. Кислород был получен с помощью устройства, установленного на борту планетохода Perseverance.