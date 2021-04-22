На Марсе впервые получили кислород

NASA рассказало о победе на Марсе. Фото: Reuters

Специалистам NASA удалось впервые получить кислород из атмосферы Марса.

Кислород был получен с помощью устройства, установленного на борту планетохода Perseverance, говорится на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Как заявили специалисты, "демонстрация этой технологии только начинается".

Благодаря этому методу в дальнейшем можно будет получить и хранить кислород на Марсе. Это будет большим шагом к улучшению пилотируемых полетов на эту планету.

Как считают в NASA, в скором времени научная фантастика может стать реальностью, ведь возможно однажды, подобные устройства будут обеспечивать астронавтов пригодным для дыхания воздухом.

С помощью MOXIE получили пока около 5 граммов кислорода – примерно 10 минут дыхания одному астронавту.

Предполагается, что таким образом можно получать до 10 граммов кислорода в час.

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Компания ABIBOO Studios обнародовала архитектурный проект пяти городов, которые в будущем построят на Марсе. В частности, возведут столицу Красной планеты - Нюва. Каждый город будет вмещать по крайней мере 200-250 тыс. человек.