2 недели без подзарядки: OnePlus представила свои первые умные часы

Компания OnePlus представила сегодня свои первые умные часы OnePlus Watch стоимостью $159. Фирменная система зарядки OnePlus Warp Charge обеспечивает до недели работы от 20 мин. зарядки. От полной зарядки батареи OnePlus Watch способны проработать до 2 недель.

Часы отличаются классическим дизайном корпуса из нержавеющей стали в серебристом или черном цветах и защитой от влаги, пишет The Verge. Круглый OLED-дисплей прикрыт прочным сапфировым стеклом. Новинка поддерживает 110 различных видов фитнес-активностей, при этом способна определять начало и конец тренировки. Во время которой с помощью беспроводных наушников можно слушать музыку из внутренней памяти часов, куда помещается до 500 песен. Кроме пульса часы умеют определять уровень стресса, качество сна и степень насыщения крови кислородом.

Фото: oneplus.com

Часы OnePlus Watch получили 1 ГБ оперативной и 4 ГБ внутренней памяти, а также встроенный микрофон и динамик. В устройстве есть Wi-Fi, Bluetooth и GPS, но нет 4G-модуля, поэтому совершать звонки можно только с помощью синхронизированного смартфона. OnePlus Watch построены на собственной программной платформе RTOS, а не используют более популярную и универсальную Wear OS от Google. Но часы могут подключаться к любым смартфонам на Android. Кроме вывода уведомлений от смартфона, часы могут выступать пультом дистанционного управления для телевизоров OnePlus TV.

Помимо стандартной версии со стальным корпусом компания также предложит лимитированную версию Cobalt Limited Edition из кобальтового сплава. Обычная версия поступит в продажу с 14 апреля.

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Компания Samsung готовит к выпуску 2 модели новых умных часов Galaxy. Речь идет о SM-R86x и SM-R87x. Модели будут отличаться размерами корпуса и экрана. По предварительной информации, одна модель будет работать под управлением операционной системы Wear OS вместо привычной ОС Tizen.