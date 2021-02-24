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среда, 24 февраля 2021 14:03

Samsung готовит новые модели умных часов

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Samsung готовит новые модели умных часов
Samsung готовит новые модели умных часов фото: Ixbt.com

Компания Samsung готовит к выпуску 2 модели новых умных часов Galaxy. Речь идет о SM-R86x и SM-R87x.

Модели будут отличаться размерами корпуса и экрана. По предварительной информации, одна модель будет работать под управлением операционной системы Wear OS вместо привычной ОС Tizen, информирует Ixbt.com.

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Компания Samsung работает над 2 умными часами с кодовыми названиями Wise и Fresh. 2-е кодовое название уже ассоциируется с тем, что Samsung действительно планирует использовать свежий подход к своим умным часам, представив модель Wear OS.

Недавно также появилась информация, что компания вскоре выпустит собственные очки дополненной реальности, которые можно использовать вместе со смартфонами и умными часами.

Компания Apple хочет выпустить батарею для iPhone, которая снимается. Такая новинка будет для смартфонов с магнитной системой MagSafe.

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