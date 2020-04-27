2 места в самолете обошлись в более $100 тыс.

Автор: Adrian Pingstone Airbus A380

27 апреля 2005-го первый полет совершил самый большой серийный пассажирский самолет в мире Airbus A380.

Презентация авиалайнера состоялась 18 января в том же году во французской Тулузе. На его разработку компания потратила около €12 млрд.

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Широкофюзеляжный 2-палубный реактивный пассажирский самолет свой первый коммерческий рейс совершил 25 октября 2007-го. Авиалайнер вылетел из Сингапура в 05:16 по киевскому времени. За 7,5 час. он успешно приземлился в Сиднее.

Автор: IABG Dresden Прототип самолета А380 в ангаре в немецком Дрездене в апреле 2005

Право первым из пассажиров подняться на борт в Airbus предоставили британцу Джулиану Хейвард. Он выкупил 2 места класса "люкс" за максимальную сумму - $100 380.

В Украине самолет Airbus A380 может принять только Международный аэропорт "Борисполь". До недавнего времени он также мог приземляться на ныне уничтоженном российскими боевиками Донецком аэропорту.