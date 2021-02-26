Во Львове несовершеннолетний убил женщину. Фото: pexels.com

Во Львове 15-летний до смерти избил бездомную женщину.

19 февраля ее тело нашли в заброшенном здании на улице Бойковской. 44-летняя жительница Львова в этом же здании и жила, сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области.

Женщина умерла от ударов в голову. Правоохранители разыскали причастного к ее смерти 15-летнего львовянина.

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В ночь с 13 на 14 февраля несовершеннолетний избил бездомного. Сначала бил ногами и руками по всему телу. Затем взял деревянную ножку от стула. От травм бездомная умерла.

15-летнему сообщили о подозрении. Ему грозит от 7 до 10 лет тюрьмы.

В поселке Окны Одесской области 17-летний парень избил 32-летнего дядю и бросил на дороге. Пострадавший смог добраться домой, а через несколько часов мать нашла его мертвым, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.