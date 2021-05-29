$2000 за 21 час видеоигр: вебсайт проведет интересный эксперимент

Ищут опытных игроков, имеющих прочную связь. Фото: Pixabay

Американский вебсайт Frontier Bundles, который продает телекоммуникационные услуги, открыл вакансию мечты для каждого геймера. Компания заплатит 2 тысячи долларов паре друзей за то, что они 21 час будут играть в видеоигры, а потом расскажут об этом опыте.

Всего выберут 2 пары геймеров. Они получат Nintendo Switch, доступ к Nintendo Online и популярным играм, в том числе Mario Kart 8 Deluxe и Animal Crossing: New Horizons. Кроме того, для комфортного прохождения 21-часового игрового челленджа их обеспечат закусками, пишет Канал 24.

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Таким образом организаторы пытаются выяснить, в каком случае игра будет более эффективной – когда два друга играют вместе бок о бок или когда они будут делать это отдельно и наедине. Они ищут опытных игроков, у которых есть прочная связь.

Как сообщалось, автономные дроны с боеприпасами "выслеживали" человеческие цели и атаковали без приказа человека. Это подняло вопрос об оружии с искусственным интеллектом, которое способно убивать людей.