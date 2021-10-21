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четверг, 21 октября 2021 11:03

ЗЖРК начал строительство нового вентствола за $81,6 млн

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ЗЖРК начал строительство нового вентствола за $81,6 млн
Строительство Южного вентиляционного ствола № 2 позволит увеличить объемы добычи руды с 0,5 млн т до 2 млн т

20 октября на Запорожском железорудном комбинате стартовало строительство Южного вентиляционного ствола № 2 (ЮВС-2).

Об этом сообщила пресс-служба ЗЖРК.

За реализацию проекта комплексно отвечает Corum Group (входит в ДТЭК Энерго). Сумма финансирования двух этапов проекта составит 81,6 млн долларов.

По данным ЗЖРК, строительство Южного вентиляционного ствола № 2 позволит увеличить объемы добычи руды с Переверзевского месторождения с нынешних 0,5 млн т до 2 млн т и создать более 1500 новых рабочих мест на ЗЖРК и в смежных отраслях.

"Впервые в истории независимой Украины будет реализован уникальный и масштабный проект в горно-металлургической отрасли, который позволит обеспечить стабильную работу ЗЖРК к 2055 году", - отметил Дмитрий Колесников, генеральный директор ЗЖРК.

"В этом году Метинвест отметил первые 15 лет своей работы. Сумма инвестиций компании за этот период превысила 10 млрд долларов: каждый десятый доллар в развитие украинского промышленного сектора - это вклад Метинвеста. Мы верим в Украину, верим в ее экономику, поэтому продолжаем инвестировать в укрепление позиций украинского национального производителя. В долгосрочной перспективе реализация стратегического проекту с высоким экспортным потенциалом позволит ЗЖРК освоить месторождение богатых железных руд, а значит гарантировать занятость тысяч горняков, создать рабочие места в смежных отраслях, нарастить отчисления в бюджеты всех уровней и устойчивое развитие региона", - сказал Юрий Рыженков, генеральный директор Группы Метинвест, которая является одним из акционеров ЗЖРК.

"25 лет назад компания "Минерфин" стала акционером Запорожского железорудного комбината. С тех пор инвестиции в модернизацию производства и внедрение инновационных технологий, содействие стабильной работе и развитию ЗЖРК является стратегической целью "Минерфин". Наше многолетнее сотрудничество, основанное на взаимном уважении, одинаковом понимании целей и задач, всегда приносило положительные результаты. Уверен, что и впредь наша совместная работа будет способствовать процветанию ЗЖРК и благосостояния его работников", - добавил Ян Модер, генеральный директор "Минерфин".

Corum Group обеспечит проходку вертикального ствола до глубины 340 метров в сложных горно-геологических условиях с применением способа искусственного замораживания грунтов, а также о работы по строительству комплекса поверхности ствола под ключ.

"Шахтостроение - одно из важнейших направлений работы Corum Group. У нашей команды огромный опыт строительства вертикальных и наклонных стволов, линейной проходки - в Украине, Казахстане и во Вьетнаме. Строительство Южного вентиляционного ствола № 2 в ЗЖРК - уникальный и при этом очень сложный проект, и для нас важно, что такой проект, беспрецедентный для Украины за более чем тридцать лет, реализуем именно мы. Мы уверены, что наша экспертиза обеспечит успешный результат для клиента", - сообщил Михаил Потапов, генеральный директор Corum Group.

ЗЖРК ежегодно обеспечивает добычу порядка 4,5 млн т руды подземным способом. Половину добытого сырья предприятие отгружает металлургическому комбинату "Запорожсталь", остальная продукция поставляется на внешние рынки. Стратегия развития предприятия предусматривает отработку Юго-Белозерского месторождения до горизонта 1540 м и Переверзевского месторождения до горизонта 840 м. В 2020 году комбинат увеличил свои инвестиции в капитальное строительство до 441 млн гривен, при этом направив в бюджеты всех уровней более 1,1 млрд грн.

uaprom.info
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21
октября

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