Звонят мошенники: Нацбанк объяснил, что делать

Никому не передавайте личных данных вашей платежной карты. Фото: pixabay.com

Национальный банк призвал украинцев не верить звонкам мошенников, которые представляются сотрудниками полиции или больниц и требуют денег, чтобы спасти близкого вам человека.

Чаще всего аферисты звонят ночью и требуют перечислить средства на определенный счет. Если такое произошло, то прежде всего позвоните человеку, за которого просят выкуп. Если не можете связаться с ним, попросите мошенников передать телефон. Кроме того, скажите, что деньги можете передать лично, передает пресс-служба Нацбанка.

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После этого позвоните на 102 или сообщите киберполиции о мошенниках. Если остались сомнения, можете обратиться на горячую линию Нацбанка - 0 800 505 240.

Самое главное - никому не передавайте личных данных вашей платежной карты.

Активизировались мошенники, которые звонят с реального номера Приватбанка и представляются сотрудниками финучреждения. В банке объясняют, что номер действительно принадлежит им. Но его используют только на прием звонков. Советуют не брать трубку, если к вам звонят с этого номера.