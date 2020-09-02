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среда, 02 сентября 2020 12:50

"Золотые" яблоки и дешевая картошка: сколько стоят основные продукты в сентябре

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В начале сентября ощутимо подешевели овощи борщевого набора. Картофель всех популярных сортов в опте продают по 5-6 грн/кг. В супермаркетах в розницу его предлагают по 8-10 грн/кг. В прошлом году в аналогичный период картофель продавали от 8 до 15 грн/кг.

По сравнению с прошлым годом существенно подешевел лук. Килограмм стоит 4,5 грн. Снизилась стоимость моркови и свеклы. Их продают по 7 и 4,4 грн/кг соответственно. Еще месяц назад цена была выше на 2 грн. Капуста стоит 5 грн/кг.

Автор: Gazeta.ua
  В Украине заканчивается сезон огурцов. По сравнению с августом салатные овощи подорожали.
В Украине заканчивается сезон огурцов. По сравнению с августом салатные овощи подорожали.

В то же время в этом сезоне дорогими остаются помидоры. Например, 5-6 лет назад помидор-сливку в сентябре продавали по 3 грн/кг. Сейчас 11-13 грн. Розовые и желтые томаты стоят от 33 грн.

"Каждый год цены на помидоры растут. При этом мы импортируем их еще больше. За 7 месяцев 2020 года из других стран завезли почти 70 тысяч тонн - это объем импорта 2019-го. В Украине из-за изменения климата становится сложно вырастить томаты товарного вида в открытом грунте. Старые теплицы закрываются, а новых не строят, потому что нет денег", - говорит эксперт плодоовощного рынка Татьяна Гетьман.

Заканчивается сезон огурцов. Поэтому овощи не самого лучшего качества в супермаркетах и ​​на раскладках можно найти по 26-30 грн/кг. В августе цена была на уровне 20 грн. Кабачки стоят 12,69 грн, баклажаны - 12. Красный болгарский перец продают от 74 грн.

Сентябрь 2020-го также отличился самыми дорогими яблоками за всю историю независимой Украины. По сравнению с прошлым годом цены выше как минимум в 1,5 раза. Стоят 16-30 грн/кг.

Автор: Gazeta.ua
  Сентябрь 2020-го отличился самыми дорогими яблоками за всю историю независимой Украины.
Сентябрь 2020-го отличился самыми дорогими яблоками за всю историю независимой Украины.

"В Польше яблоки дешевле в 1,5 раза. Соседняя страна может собирать более 4 миллионов тонн яблок. В Украине в самый урожайный 2018 год собрали 1,25 миллиона тонн", - объясняет Гетьман.

По сравнению с августом подешевели арбузы. Цена упала с 10 до 7-8 грн/кг. Дыни в среднем продают по 15 грн/кг. Виноград кишмиш можно приобрести от 35 грн. Килограмм персиков стоит 40 грн.

Столичные супермаркеты предлагают приобрести традиционную потребительскую корзину по таким ценам:

Хлеб белый пшеничный - 15,51 грн/600 г;

Хлеб ржаной - 22,9 грн/кг;

Крупа гречневая - 35,60 грн/кг;

Рис - 19 грн/кг;

Макароны - 19 грн/кг;

Сахар - 14,19 грн/кг;

Масло подсолнечное - 25 грн/л;

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине

Свиная грудинка - 112,4 грн/кг, вырезка - 166 грн/кг;

Куриное бедро - 75 грн/кг, голень - 56 грн, филе - 94 грн;

Говяжья вырезка - 184 грн/кг;

Сало - 129 грн/кг;

Колбаса "Докторская" - 156 грн/кг;

Скумбрия замороженная - 52,9 грн/кг;

Сливочное масло 72,4% - 45 грн/200 г;

Молоко 2,5% - 22 грн/л;

Сыр твердый "Российский" - 175 грн/кг;

Яйца - 21 грн/десяток.

В январе–июле 2020-го среди перечня продуктов, которые больше всего подорожали, была гречка. Цена выросла на 33,7%. По данным Госстата, килограмм стоил 37,2 грн. В то же время в январе 2019-го в магазинах гречку продавали по 16,3 грн/кг. В течение года и в начале 2020-го крупа постепенно дорожала. Стремительно цена выросла в марте - после введения карантина из-за распространения коронавируса.

Автор: Маргарита ДИКАЛЮК
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02
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