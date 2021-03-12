Жилье в Украине стоит дороже, чем в Европе: назвали причины роста цен

Квартиру-студию на 31 кв. м на окраине Киева продают за $ 32 тыс. Фото: pexels.com

За год цены на жилье в Украине взлетели на 20%. Теперь квартира в украинской столице стоит как в Бельгии, Греции, Польше или Венгрии и ощутимо дороже, чем в Эстонии, Латвии, Болгарии и Испании.

Например, квартиру-студию на 31 кв. м на окраине Киева продают за $32 тыс. В Болгарии такая же студия у моря стоит $23,5 тыс, пишет "Сегодня".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Доступной ипотекой" в 2021 году смогут воспользоваться 5 тыс. семей

Причина стремительного роста цен на квартиры - повышение стоимости стройматериалов и земельных участков. В то же время прибыль застройщиков во многих ЖК не достигает и 20%. Впрочем, главная причина подорожания - повышенный спрос на недвижимость. Риелторы говорят, что квартиры раскупаются моментально.

Влияет и то, что банки предлагают выгодные кредиты - под 10% на год или на пять лет. По прогнозам экспертов, цены на жилье будут расти и дальше - на несколько процентов ежемесячно.

В январе 2021 года средневзвешенная эффективная процентная ставка по новым ипотечным кредитам снизилась: на вторичном рынке недвижимости с 14% до 13,8%, на первичном - с 16,9% до 15,9%.