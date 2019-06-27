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четверг, 27 июня 2019 12:42

Жерар Депардье потерял часть денег в России

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Жерар Депардье потерял часть денег в России
Исполнительных производств, возбужденных на Жерара Ксавье Депардье, в базе данных службы приставов не выявлено. ФОТО: OBQZREVATEL

Французскому актеру Жерару Депардье заморозили счета индивидуального предпринимателя в российских банках ВТБ, Газпромбанка и "КС Банка".

Такое решение вынесла инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району Новосибирска, передает РБК.

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Исполнительных производств, возбужденных на Жерара Ксавье Депардье, в базе данных службы приставов не выявлено. При этом московская налоговая в середине января заблокировала счет ООО "Продюсерский центр Жерара Депардье" в банке ВТБ. Блокировка до сих пор не сняли.

Известный французский актер Жерар Депардье, который последние несколько лет жил в России и имеет российское гражданство, заявил о намерении переехать в Алжир.

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