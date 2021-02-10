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среда, 10 февраля 2021 11:36

Женщинам повысят пенсионный возраст: кто будет работать дольше

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Женщинам повысят пенсионный возраст: кто будет работать дольше
Женщины, родившиеся с 1 апреля 1961 года выйдут на пенсию в 60 лет. Фото: pexels.com

С 1 апреля 2021года в Украине повысят пенсионный возраст для женщин. Согласно закону "Об обязательном общегосударственном пенсионном страховании", пенсионный возраст увеличится с 59,5 до 60 лет.

Нововведение коснется тех украинок, которые в этом году будут выходить на заслуженный отдых. Женщины, родившиеся с 1 октября 1960-го по 31 марта 1961 года, смогут получить выплату по старым правилам. Женщины, родившиеся с 1 апреля 1961 года выйдут на пенсию в 60 лет, пишет Obozrevatel.

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Решение о поэтапном повышении пенсионного возраста приняли еще в 2011-м. Согласно ему, каждый год требование к возрасту женщин увеличивается на полгода. В 2021-м состоится последний этап повышения.

Впрочем, для того чтобы выйти на пенсию в 60, нужно выполнить требование по стажу. Ежегодно оно увеличивается на 12 месяцев, до 2028 года. Сейчас нужно иметь 28 лет стажа.

Введение в Украине накопительной пенсионной системы планируется в 2021 году.

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