Железная дорога закупит жидкого мыла на 1,02 млн грн

Укрзализныця объявила тендер на закупку жидкого мыла. Фото: ТСН

Укрзализныця объявила тендер на закупку жидкого мыла с ожидаемой стоимостью 1,02 млн грн.

Соответствующий тендер объявлен в системе Prozorro, сообщила пресс-служба Укрзализныци.

Планируется приобрести 170 тыс. л жидкого мыла.

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"Ожидаемая стоимость закупки 1,02 миллиона гривен - около 6 гривен за литр. Тендерные предложения принимаются до 21 октября 2019 года. Так что спешите!", - отметили в пресс-службе.

Министерство инфраструктуры Украины готовит разделение Укрзализныци на три части. Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил об этом в интервью "Радио Свобода".