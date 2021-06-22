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Зеленскому стоит национализировать облгазы Фирташа и Левочкина - блоггер

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Зеленскому стоит национализировать облгазы Фирташа и Левочкина - блоггер
Фото: "Апостроф"

Если бы президент Украины Владимир Зеленский вел реальную, а не фиктивную, борьбу с олигархами, то он бы национализировал областные газовые компании, которые контролируют бизнесмены Дмитрий Фирташ и Сергей Левочкин.

Об этом в своем блоге для "Апострофа" рассказал политический эксперт Денис Покровщук.

Так, Зеленский и СНБО ввели санкции против газового олигарха Дмитрия Фирташа. По мнению блоггера, скоро на сайте ОП опубликуют соответствующий указ: какой именно бизнес заблокировали у Фирташа, а особенно – коснулись ли санкции его медиаактива – канала "Интер" и активов его ближайшего соратника – Сергея Левочкина.

Далее блоггер объясняет, почему так важно обратить внимание на то, за что конкретно Совет вводит санкции против Фирташа.

"Санкции Фирташу прилетели именно за торговлю титаном с предприятиями оборонной промышленности России. Действительно, это госизмена и финансирование терроризма. Весной этого года группа Фирташа/Левочкина в обмен на усилия по развалу ОПЗЖ получила в пользование очередной участок с залежами титановых руд в Житомирской области. А значит, должны аннулировать разрешение на добычу титана", - уточняет Покровщук.

По его словам, санкции против Фирташа должны автоматически обозначать санкции против медиаактива Фирташа/Левочкина – канала "Интер".

Ведь, "Интер" - это пророссийский пропагандист, который внедряет в общество пророссийские нарративы, а его владельцы – подсанкционные олигархи, которые торгуют с Россией и могут быть привлечены за госизмену.

Третье на что обращает внимание блоггер, это то, что Фирташ/Левочкин спровоцировали тарифный кризис в Украине, задрав цены на газ и его доставку.

"Из-за этого состоялся тарифный майдан, а власть была напугана и пошла на уступки за счет государственного "Нафтогаза". То есть, Фирташ/Левочкин не пострадали, а за повышение тарифов заплатят из госказны. Если Зеленский хочет обуздать олигархов, первое, что он должен был сделать – национализировать облгазы. Это дало бы немедленный эффект к снижению цен на газ для украинцев", - считает политический эксперт.

По его мнению, если Зеленский "не играет в поддавки с газовыми олигархами", то он обязан закрыть "Интер", отобрать лицензии на добычу полезных ископаемых, национализировать облгазы и возбудить уголовные дела против Фирташа/Левочкина.

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