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четверг, 29 августа 2019 13:10

Зеленскому передали шокирующие цифры реального состояния дел в "Укрзализныце"

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Деятельность высшего руководства "Укрзализныци" привела к катастрофическим последствиям. "Прибыльность" УЗ обеспечивается за счет систематического невыполнения планов капитальных инвестиций, компания потеряла более половины парка вагонов, увеличивается дефицит квалифицированных кадров. Об этом идет речь в депутатском обращении Игоря Артюшенко к президенту Владимиру Зеленскому.

  Депутатское обращение Игоря Артюшенко к президенту Владимиру Зеленскому
Депутатское обращение Игоря Артюшенко к президенту Владимиру Зеленскому
  Депутатское обращение Игоря Артюшенко к президенту Владимиру Зеленскому
Депутатское обращение Игоря Артюшенко к президенту Владимиру Зеленскому
  Депутатское обращение Игоря Артюшенко к президенту Владимиру Зеленскому
Депутатское обращение Игоря Артюшенко к президенту Владимиру Зеленскому

Нардеп отмечает, что низкая эффективность управления госкомпанией привела к тому, что в некоторых случаях наличие контингента (поездные, локомотивные, маневровые диспетчеры) составляет 30% от потребности. Дефицит относительно обеспечения станционной работы и формирования поездов – до 20%. Происходит быстрый рост непроизводительных расходов. Например, по состоянию на июль 2019 года дефицит локомотивных бригад для обеспечения процесса перевозок составляет не менее 1300 человек, при этом непроизводительные расходы, связанные с некачественной организацией работы, за первое полугодие – не меньше 150 млн грн.

Роста объемов перевозок, которые декларирует руководство УЗ, не произошло. Но общие расходы, которые понесло хозяйство на осуществление производственной деятельности за 6 месяцев 2019 года, составили приблизительно 11,5 млрд грн., что больше прошлогодних на 600 млн грн.

Стремительно уменьшаются объемы собственного вагонного парка. Если в 2016 году парк вагонов "Укрзализныци" составлял 140 тыс. единиц, то в 2018 году – лишь 60 тыс. единиц. Нагрузка вагонов с признаком ЦТЛ (Центр транспортной логистики УЗ) за последние три месяца не превышала 25%. УЗ была вынуждена массово переводить свой парк вагонов в продолжительный запас и в нерабочий парк, ведь в последние три месяца плата за посуточное пользование вагонами УЗ возросла втрое от стоимости, что значительно уменьшило спрос на них со стороны рынка.

В УЗ, по данным Артюшенко, практически нивелирована графиковая система организации движения грузовых поездов, отчетность по этому направлению работы искажена, что приводит к существенным потерям локомотивного хозяйства, простою вагонного парка. Провальная политика организации перевозок за первое полугодие привела к потере локомотивного хозяйства в общей сумме около 550–600 млн грн.

Отсутствие инвестиционной политики и ритмического обеспечения поставок для ремонта инфраструктуры привело к потере скорости. Каждый год техническая скорость движения поездов уменьшается на 3–5%, из-за чего стабильно растут непроизводительные расходы. За 6 месяцев 2019 года УЗ перерасходовала на топливно-энергетические ресурсы почти 690 млн грн.

Нардеп отмечает, что руководство "Укрзализныци" так и не провело обещанного распределения имущества инфраструктуры на профильное (обеспечивающее эксплуатацию) и инвестиционное (включая непрофильные активы), а это продолжает продуцировать коррупцию и неэффективность.

"Анализ эффективности деятельности руководства "Укрзализныци" свидетельствует, что настало время не только для радикальных кадровых решений, но и для привлечения руководителей госкомпании к уголовной ответственности. Призываем вас инициировать проверку состояния дел в "Укрзализныце" с привлечением правоохранительных структур МВД, СБУ и НАБУ. Топ-менеджмент сегодня фактически убивает госкомпанию, с каждым днем его пребывания у власти путь к восстановлению "Укрзализныци" становится более длинным. Необходимо применение срочных мер и, прежде всего, принятие кадровых решений относительно высшего руководства "Укрзализныци", – говорится в обращении нардепа к президенту.

Напомним, три недели назад четыре комитета Верховной Рады (транспорта, аграрный, промышленности и предпринимательства, топливно-энергетический) направили письма президенту и премьер-министру о том, что руководство "Укрзализныци" не может обеспечить перевозку грузов, снизить уровень коррупции, что наносит ущерб всей экономике Украины. Парламентские комитеты и представители самых крупных отраслевых объединений сделали ударение на отсутствии локомотивов и некачественном ремонте имеющейся тяги, неэффективном использовании грузовых вагонов, срыве программы обновления парка. Из-за отсутствия тяги и непрофессионального менеджмента остаются покинутыми почти 400 грузовых поездов на 25 тыс. вагонов. В обращении идет речь о том, что ПАО "Укрзализныця" приостановило работу автоматизированной системы "Управление пересылкой пустых вагонов", вернулось к ручному распределению вагонов с "акцентом на маршрутные отправления" и закрывает станции для осуществления нагрузок.

Українські новини
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