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пятница, 07 августа 2020 00:31

Зеленский зарегистрировал законопроект о повышении минималки

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Зеленский зарегистрировал законопроект о повышении минималки
Зеленский хочет повысить минималку. Фото: Укринформ

Президент Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект о повышении минимальной зарплаты.

Законопроект №3963 "О внесении изменений в закон О государственном бюджете Украины на 2020 год" опубликован без текста, свидетельствуют данные на сайте Верховной рады.

Заместитель председателя Офиса президента Юлия Ковалив анонсировала, что этот документ парламентарии могут рассмотреть в ходе внеочередной сессии Рады.

Основным источником для финансирования роста минималки станет, в первую очередь, экономия на обслуживании государственного долга.

Предложенные изменения в государственный бюджет предусматривают, чтобы уже с 1 сентября минимальная зарплата в Украине составила 5000 гривен.

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Предварительный график, по которому будут повышать минимальную зарплату: с 1 сентября 2020 - будет увеличена до 5 тыс. грн; с 1 января 2021 - до 6 тыс. грн; с 1 июля 2021 - до 6,5 тыс. грн.

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