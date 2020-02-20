Зеленский ветировал закон о наценки на сигареты

Зеленский ветировал закон о ценах на сигареты. Фото: РБК

Владимир Зеленский наложил вето на принятый закон о торговой наценке на табачные изделия.

Одна из внесенных в закон поправок предусматривает введение торговой наценки на сигареты для оптовой и розничной торговли на уровне 7% и 13% от максимальной розничной цены. Глава государства вернул закон в парламент со своими предложениями, сообщается на сайте Верховной Рады.

Согласно подсчетами ассоциации "Укртабак", упомянутая норма приведет к подорожанию каждой пачки сигарет в среднем на 7 гривень.

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Законопроект №1049 о введении единого счета для уплаты налогов и сборов был принят Верховной Радой 4 октября.