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четверг, 20 февраля 2020 05:40

Зеленский ветировал закон о наценки на сигареты

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Зеленский ветировал закон о наценки на сигареты
Зеленский ветировал закон о ценах на сигареты. Фото: РБК

Владимир Зеленский наложил вето на принятый закон о торговой наценке на табачные изделия.

Одна из внесенных в закон поправок предусматривает введение торговой наценки на сигареты для оптовой и розничной торговли на уровне 7% и 13% от максимальной розничной цены. Глава государства вернул закон в парламент со своими предложениями, сообщается на сайте Верховной Рады.

Согласно подсчетами ассоциации "Укртабак", упомянутая норма приведет к подорожанию каждой пачки сигарет в среднем на 7 гривень.

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Законопроект №1049 о введении единого счета для уплаты налогов и сборов был принят Верховной Радой 4 октября.

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Дата
20
февраля

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