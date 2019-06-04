Зеленский рассказал о дефолте и возвращении "Приватбанка" Коломойскому

Президент Украины Владимир Зеленский считает слухи о дефолте в Украине продуманными акциями, не соответствующими его официальной позиции.

"Что касается "Приватбанка", я буду защищать только государство, только граждан. Меня эти игры бывших владельцев в судах не интересуют. Я не собираюсь быть на их стороне", - он заявил во время встречи с вице-председателем Европейской Комиссии Валдисом Домбровскисом, состоявшейся в Брюсселе, сообщила администрация президента в Twitter.

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Ранее, украинский миллиардер Игорь Коломойский, связи с которым вменяют Зеленскому, рассказал в интервью деловому изданию Financial Times, что новому руководству украинского государства было бы целесообразнее объявить дефолт по суверенным долгам Украины по примеру Аргентины и Греции.

Так же Коломойский называет незаконной национализацию "Приватбанка", совладельцем которого он раньше был, и требует возместить якобы причиненный ему вред. Бизнесмен оценивает свои потери от национализации банка в два миллиарда долларов США.