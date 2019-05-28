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вторник, 28 мая 2019 18:21

У Зеленского отреагировали на совет Коломойского объявить дефолт

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У Зеленского отреагировали на совет Коломойского объявить дефолт
Данилюк заявил, что Зеленский не слушает советов "отдельных бизнесменов". Фото: facebook.com

Президент Владимир Зеленский не рассматривает возможность объявить дефолт страны.

Такое убеждение на брифинге высказал экс-министр финансов Александр Данилюк, которого президент назначил секретарем Совета нацбезопасности и обороны.

"У него (президента. - Gazeta.ua) есть сложившаяся команда - это люди, к которым он прислушивается. И есть позиция отдельных бизнесменов. А позиция государства заключается в другом: государство должно защищать интересы граждан. Понятно, что невыполнение своих обязательств по долговым инструментам - это дорога в никуда. Эта дорога подрывает доверие к государству и приводит к последствиям, которые негативно почувствуют люди. Поэтому такие решения даже не рассматриваются. Мы прислушиваемся к конструктивным советам членов команды", - заверил Данилюк.

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Олигарх Игорь Коломойский ранее заявил, что Украина должна объявить дефолт.

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Дата
28
мая

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