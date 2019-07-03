Зеленский пригласил миссию МВФ в Украину

МВФ продолжит сотрудничество с Украиной. Фото: Корреспондент

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Канаду встретился с первым заместителем директора-распорядителя МВФ Дэвидом Липтоном и подчеркнул, что сотрудничество с фондом остается приоритетом для украинской власти.

"Мы хотим продолжать наши отношения с МВФ. Я подчеркиваю это", – сказал Зеленский, говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

Зеленский констатировал, что сегодня экономика Украины растет на 2-3% в год, но этого недостаточно, потому что общество требует большего.

"Глава государства пригласил делегацию МВФ посетить Киев с целью достижения рабочей договоренности по новой программе. Президент предлагает осуществить такой визит безотлагательно после формирования нового правительства", – говорится в сообщении.

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Показатель индекса инвестиционной привлекательности Украины, который периодически оценивает Европейская Бизнес Ассоциация, снизился до уровня 2016 года и составил 2,85 баллов из пяти возможных.