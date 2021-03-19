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пятница, 19 марта 2021 21:44

Зеленский пообещал увеличить помощь во время жесткого карантина

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Зеленский пообещал увеличить помощь во время жесткого карантина
Зеленский заявил о планах по поводу помощи гражданам. Фото: "Українська правда"

Президент Владимир Зеленский пообещал выплатить гражданам и бизнесу материальную помощь из-за жесткого карантина.

"В январе с введением локдауна правительство подготовило широкий комплекс поддержки - это прямая финансовая помощь людям и бизнесу, помощь на детей, компенсация по частичной безработице, налоговые каникулы и другие стимулы. Логично, что о различных формах поддержки, вводя локдаун на местах, должна подумать и местная власть. И вместе с усилением карантина разработать комплекс мер по поддержке категорий граждан и бизнеса именно своего региона, который пострадает из-за ограничений так называемой красной зоны", - сказал Зеленский в видеообращении после заседания СНБО.

Он ждет от местных властей соответствующих предложений. На следующей неделе планирует рассмотреть и утвердить их на Конгрессе местных и региональных властей при президенте Украины.

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"Дополнительно к предложенным размерам помощи центральная власть додаст 100%, увеличив поддержку вдвое. Хочу сообщить, что вскоре мы предложим механизм для воплощения одной из моих предвыборных обещаний - а именно об экономическом паспорте украинца", - заявил президент.

Согласно ему всем детям, рожденным в Украине, к моменту наступления 18 лет выплатят средства от использования и добычи недр Украины. Они будут накапливаться на их персональном депозитном счете в банке. И после достижения совершеннолетия смогут быть потрачены на получение высшего образования.

Верховная Рада освободила производителей вакцин против коронавируса от ответственности за последствия прививок. Соответствующий законопроект приняли по сокращенной процедуре 19 марта. Решение приняли для того, чтобы Украина получила вакцины по механизму COVAX.

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