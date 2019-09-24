Зеленский подписал закон о "таможенном безвизе" с ЕС

Законопроект разработан во исполнение Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом. Фото: ЭП.

Президент Зеленский подписал принятый Верховной Радой Закон "О режиме совместного транзита и введения национальной электронной транзитной системы".

Законопроект разработан во исполнение Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом. Он вводит в украинском законодательстве положения Конвенции о процедуре общего транзита, передают в Министерстве финансов.

Конвенция о процедуре общего транзита объединяет 35 стран европейского региона. Сюда входят члены ЕС, члены Европейской ассоциации свободной торговли, Турция, Македония и Сербия. Они ввели единые для всех договаривающихся сторон правила декларирования и контроля за транзитными перемещениями товаров с использованием общего ИТ-продукта.

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"NCTS - это ИТ-продукт, который дает возможность наладить обмен информацией об этапах таможенного оформления товаров с использованием электронных сообщений в режиме реального времени и повысить эффективность использования системы анализа рисков", - пояснили в Минфине.

Присоединение к Конвенции позволит Украине ввести обмен таможенной информацией с 35 странами в режиме реального времени, получать информацию для перемещения товаров транзитом, ввести специальные транзитные упрощения, использовать единую таможенную декларацию для перемещения товаров от страны-отправления в страну-назначения через третьи страны по общим правилам.

Только после этого Украина сможет получить официальное приглашение присоединиться к ней.

Запуск рынка земли принесет Украине дополнительных 3% ВВП. Об этом сказал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов в эфире программы "Свобода слова" на ICTV.