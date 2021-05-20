Зеленский нашел виновных в бедности украинцев

Зеленский отметил, что экономика развивается не очень хорошо.Фото: facebook.com/zelenskiy95

Эпоха бедности завершится тогда, когда все будут платить налоги и произойдет полная дерегуляция. Об этом заявил во время пресс-конференции президент Украины Владимир Зеленский.

"Что касается бедности, не все зависит от меня. Скажу честно, жму на правительство, чтобы мы увеличивали и минималку, и пенсии. Им непросто и со мной, с одной стороны, и непросто с наполнением бюджета. Эпоха бедности завершится только тогда, когда все будут платить налоги, когда дерегуляция будет и когда государство будет максимально диджитализированным. Все это будет обязательно", - сказал Зеленский.

Он отметил, что экономика развивается не очень хорошо.

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Прошло два года с момента избрания Владимира Зеленского президентом Украины. Зеленский обещал, что за пять лет изменит страну, воплотив лозунги избирательной кампании "Конец эпохи бедности", "Конец эпохи лжи" и "Конец эпохи жадности", завершит войну на Донбассе, вернет украинские территории, посадит коррупционеров.