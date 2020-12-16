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среда, 16 декабря 2020 12:45

Заявки на получение помощи подали почти 134 тыс. ФЛП

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Заявки на получение помощи подали почти 134 тыс. ФЛП
Через мобильное приложение "Дія" зарегистрировалось уже 108 545 ФЛП. Фото: pexels.com

По состоянию на 7 утра 16 декабря почти что 134 тыс ФЛП уже оформили заявки на получение единовременного пособия от государства.

Об этом сообщил вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в своем Telegram-канале.

"Всего по состоянию на 7.00 - 133 874 успешных заявки. Без очередей, справок, чисто авторизация и пару кликов. Мне кажется, это лучшая подобная услуга в мире", - рассказал министр.

По его словам, сейчас через мобильное приложение "Дія" зарегистрировалось уже 108 545 ФЛП. 25 329 подали заявки через портал.

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В первый день подачи заявлений, за помощью обратились более 33 тыс. ФЛП. Подать заявление на получение помощи можно до 31 декабря.

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