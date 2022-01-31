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понедельник, 31 января 2022 11:35

Завтра подорожают пластиковые пакеты

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Завтра подорожают пластиковые пакеты
Самые дешевые пакеты будут стоить 2 грн. Фото: Pexels

1 февраля возрастут минимальные розничные цены на пластиковые пакеты.

Это поможет улучшить экологическую ситуацию, сообщает Министерство экономики Украины.

"Каждый украинец в среднем использует 500 пластиковых пакетов ежегодно. Они служат всего несколько минут, а затем разлагаются больше века, загрязняя окружающую среду. Установка минимальных розничных цен на пластиковые пакеты будет стимулировать граждан использовать многоразовые экологические сумки и позволит оградить окружающую среду и здоровье людей от вредного влияния микропластика", - отметил первый заместитель министра экономики Денис Кудин.

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2 грн минимум будет стоить пакет без ручек и боковых складок. 2,50 грн – пакет без ручек, но с боковыми складками или с ручками без боковых складок. 3 грн – пакет с ручками и боковыми складками.

До этого пакеты в магазинах продавали менее чем за 1 грн.

10 декабря 2021 года вступил в силу закон об ограничении обращения пластиковых пакетов в Украине. Уменьшение объема использования в Украине полиэтиленовых пакетов состоится в несколько этапов. До 2023 года в обращении в Украине должны остаться только экологические альтернативы полиэтилену.

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