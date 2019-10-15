Зависят ли цены от курса валют

Доллар ощутимо подешевел с конца августа. Стоит 24,53 грн. Фото: pexels.com

В Украине доллар дешевеет, а цены не спешат падать.

"Ценам сложнее снижаться, чем расти. Цена снижается тогда, когда есть высокая конкуренция или на рынок выходит новый продукт, который заменяет ваш", - объясняет инвестиционный банкир Сергей Фурса, пишет Сегодня.

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Добавляет, что людям не стоит ждать удешевления товаров и услуг из-за падения доллара.

"Цены будут расти дальше, но меньшими темпами", - говорит Фурса.

Национальный банк Украины на 15 октября установил курс доллара на уровне 24,53 грн. В бюджете-2019 доллар к концу года заложили на уровне 29,4 грн. В то же время в проекте бюджета на 2020 год говорится о курсе на уровне 28,2 грн/долл.