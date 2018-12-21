Зарплаты в долларах и запрет рублей: с февраля заработает новый закон

Использовать монеты и купюры с изображением аннексированного Россией Крыма в Украине запретят. Фото: detstandart.ru

С февраля 2019 года часть украинцев сможет получать зарплаты в долларах, в почтовых отделениях будут продавать валюту, а некоторые рубли запретят.

Соответствующие нововведения предусмотрены законом "О валюте", пишет "Обозреватель". Новые правила позволят получать, например, в долларах или евро, деньги на командировку на работе.

"Юридические лица имеют право использовать валютные средства на оплату расходов на обслуживание командировку за границу их работников, а также для обеспечения эксплуатационных нужд собственных транспортных средств во время их пребывания за пределами Украины", – говорится в документе.

Заработные платы в долларах в Украине разрешили выплачивать в официальных представительствах иностранных государств и только иностранцам. Также официально в валюте смогут зарабатывать, например, моряки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Какая ситуация с зарплатами в стране

Торговать валютой по новому закону смогут почтовые отделения, ломбарды, кредитные союзы. То есть купить доллары можно будет не только в обменнике или в банке, но и на почте. Это позволит продавать и покупать доллары в населенных пунктах, где нет отделений банков и обменников, но есть почта.

Использовать монеты и купюры с изображением аннексированного Россией Крыма в Украине запретят.

"Банкноты и монеты Центрального банка Российской Федерации с картами, символами, зданиями, расположенными на оккупированных Российской Федерацией административно-территориальных единицах Украины", - сказано в документе.

Речь идет в том числе о купюры номиналом в 100 рублей.

Национальный банк Украины вводит в обращение памятную монету Город Севастополь. Она имеет номинал 5 гривен и изготовлена из биметаллического сплава из недрагоценных металлов.