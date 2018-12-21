Выпустили монету в честь оккупированного Севастополя

 
Ексклюзивы
1/5
Гройсман прокомментировал поход на выборы
Гройсман прокомментировал поход на выборы
Просмотров: 216
Какая ситуация с зарплатами в стране
Какая ситуация с зарплатами в стране
Просмотров: 396
Премьер назвал условие дешевого газа
Премьер назвал условие дешевого газа
Просмотров: 3348
Новый транш МВФ поможет Украине пережить 2019 год - эксперт
Новый транш МВФ поможет Украине пережить 2019 год - эксперт
Просмотров: 225
Гройсман: когда не было войны, куда девались деньги?
Гройсман: когда не было войны, куда девались деньги?
Просмотров: 1755
Кремль готовит наступление - эксперт
Кремль готовит наступление - эксперт
Просмотров: 3771
"В 60-х не помню здесь ни одной украинской семьи" - в городе из 7 тыс. евреев осталось 30
"В 60-х не помню здесь ни одной украинской семьи" - в городе из 7 тыс. евреев осталось 30
Просмотров: 4347
У Савченко начались проблемы со зрением и слухом
У Савченко начались проблемы со зрением и слухом
Просмотров: 1737
Шутки с Путиным и договоренности с Януковичем: чем запомнились два премьерства Тимошенко
Шутки с Путиным и договоренности с Януковичем: чем запомнились два премьерства Тимошенко
1 Просмотров: 2241
Когда Порошенко пытается пробить слезу, тогда ему не верится - эксперт
Когда Порошенко пытается пробить слезу, тогда ему не верится - эксперт
10 Просмотров: 1152
Фото
Все фото
8
4
14
4
5
Как выглядит самая дорогая елка Украины
Как выглядит самая дорогая елка Украины
ХТЗ Ярославского имеет перспективы выхода на европейские рынки - представительство ЕС
ХТЗ Ярославского имеет перспективы выхода на европейские рынки - представительство ЕС
&quot;Посетители приходят, чтобы сфотографироваться с дурианом&quot;- киевлянка открыла бизнес на экзотических фруктах
"Посетители приходят, чтобы сфотографироваться с дурианом"- киевлянка открыла бизнес на экзотических фруктах
Нацбанк выпустил монеты необычной формы
Нацбанк выпустил монеты необычной формы
Скидки, штрафы и перспективы - все детали о законах для евробляхеров
Скидки, штрафы и перспективы - все детали о законах для евробляхеров
Видео
Все видео
Гройсман обсудил с немцами совместное управление украинской ГТС
Гройсман обсудил с немцами совместное управление украинской ГТС
Депутаты Ляшко остановили контрабанду леса в порту Рени
Депутаты Ляшко остановили контрабанду леса в порту Рени
Сколько украинцев получают помощь от государства
Сколько украинцев получают помощь от государства
Столичные шиномонтажки рекордно подняли цены
Столичные шиномонтажки рекордно подняли цены
Карточка или наличка: в кассах метро появились банковские терминалы
Карточка или наличка: в кассах метро появились банковские терминалы
Интервью
1/5
Общество и власть должны иметь общую идею. Тогда армия будет непобедима - Кошулинский
Общество и власть должны иметь общую идею. Тогда армия будет непобедима - Кошулинский
2 Просмотров: 1440
Насирова возвращать на должность никто не будет
Насирова возвращать на должность никто не будет
1 Просмотров: 2421
Говорить сейчас на Донбассе на русском - это приглашать империю тебя подгрести - Леся Рой
Говорить сейчас на Донбассе на русском - это приглашать империю тебя подгрести - Леся Рой
Просмотров: 1584
"Под прицелами автоматов в Донецке молились за Украину" - пастор о молитвенном Майдане и плене в ДНР
"Под прицелами автоматов в Донецке молились за Украину" - пастор о молитвенном Майдане и плене в ДНР
Просмотров: 3177
"Когда ребенок рождается, он еще на 99 процентов находится в космосе" - Владимир Сорока
"Когда ребенок рождается, он еще на 99 процентов находится в космосе" - Владимир Сорока
Просмотров: 1134
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
21 декабря 2018
2 Просмотров: 440
Кольорові конверти
Поміж усіх передноворічних клопотів є один особливий — це коли пишеш і надсилаєш привітання. Здавалось би, ну що там такого? Сів, написав, ...
пятница, 21 декабря 2018 12:08

Выпустили монету в честь оккупированного Севастополя

  Комментировать
Выпустили монету в честь оккупированного Севастополя

Национальный банк Украины вводит в обращение памятную монету Город Севастополь. Она имеет номинал 5 грн и изготовлена из биметаллического сплава из недрагоценных металлов. Тираж составляет 45 тыс. штук, сообщает пресс-служба НБУ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: НБУ озвучил прогноз относительно роста доллара

Монета будет введена в обращение с 26 декабря 2018-го.

"Она продолжает серию области Украины и посвящена украинскому городу со специальным статусом, расположенному в юго-западной части Крымского полуострова возле уникальной Севастопольской бухты", - отмечает НБУ.

Цена монеты - ориентировочно 44 грн. Реализацию памятных монет буду осуществлять региональные отделы НБУ и банки-дистрибьюторы (Ощадбанк и Укргазбанк).

Украина получила первый транш МВФ. Это - $ 1,4 млрд. Новую программу помощи Украине stand-by МВФ утвердил 18 декабря. Она предусматривает предоставление финансирования в размере $ 3,9 млрд течение 14 месяцев.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Выпустили монету в честь оккупированного Севастополя». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
21
декабря

"Украину нужно любить до глубины кармана" - Чикаленко раздавал деньги писателям

Террористы взорвали самолет в воздухе

Самое читаемое
Фотограф показал горячих красавиц без нижнего белья в холодных комнатах
Фотограф показал горячих красавиц без нижнего белья в холодных комнатах
25
 2 Просмотров: 78045
Грудь в икре и пьяная молодежь: показали необычные снимки Нового года
Грудь в икре и пьяная молодежь: показали необычные снимки Нового года
11
 Просмотров: 54053
Молодые австрийские фермерши разделись для календаря
Молодые австрийские фермерши разделись для календаря
13
 Просмотров: 34892
Показали неразграбленную египетскую гробницу
Показали неразграбленную египетскую гробницу
5
 Просмотров: 14067
В цель за тысячу метров: пулеметчики в ООС продемонстрировали свои умения
В цель за тысячу метров: пулеметчики в ООС продемонстрировали свои умения
7
 1 Просмотров: 13023
Экономика
Зарплаты в долларах и запрет рублей: с февраля заработает новый закон
Зарплаты в долларах и запрет рублей: с февраля заработает новый закон Просмотров: 279
Укрзализныця обеспечивает перевозки "Метинвеста" в ущерб другим предприятиям отрасли - КЖРК
Укрзализныця обеспечивает перевозки "Метинвеста" в ущерб другим предприятиям отрасли - КЖРК Просмотров: 45
Какие мандарины покупают украинцы
Какие мандарины покупают украинцы Просмотров: 639
Украинцы стали получать менше субсидий
Украинцы стали получать менше субсидий Просмотров: 225
Какая ситуация с зарплатами в стране
Какая ситуация с зарплатами в стране
 Просмотров: 396
Больше всего комментируют
20
Можем и уничтожить тот разрекламированный мост - Турчинов о создании базы ВМС
17
Украинские военные корабли вновь пойдут в Керченский залив
8
Несчастный случай: назвали причину смерти боевика в исправительной колонии
6
"Кто-то из украинских моряков должен был погибнуть" - Путин об атаке в Керченском проливе
5
Россия с Китаем экспериментируют с изменением атмосферы Земли
Голосов: 18946
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua