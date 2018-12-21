Выпустили монету в честь оккупированного Севастополя

Национальный банк Украины вводит в обращение памятную монету Город Севастополь. Она имеет номинал 5 грн и изготовлена из биметаллического сплава из недрагоценных металлов. Тираж составляет 45 тыс. штук, сообщает пресс-служба НБУ.

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Монета будет введена в обращение с 26 декабря 2018-го.

"Она продолжает серию области Украины и посвящена украинскому городу со специальным статусом, расположенному в юго-западной части Крымского полуострова возле уникальной Севастопольской бухты", - отмечает НБУ.

Цена монеты - ориентировочно 44 грн. Реализацию памятных монет буду осуществлять региональные отделы НБУ и банки-дистрибьюторы (Ощадбанк и Укргазбанк).

Украина получила первый транш МВФ. Это - $ 1,4 млрд. Новую программу помощи Украине stand-by МВФ утвердил 18 декабря. Она предусматривает предоставление финансирования в размере $ 3,9 млрд течение 14 месяцев.