Зарплаты строителей вырастут на треть - назвали причину

Рост зарплат поможет вернуть до 200-300 тыс. украинцев на внутренний строительный рынок. Фото: pixabay.com

В ближайшие два года зарплаты в строительстве могут вырасти на 30-40%.

Рост зарплат хотя бы на треть поможет вернуть до 200-300 тыс. украинцев на внутренний строительный рынок. Сейчас более миллиона отечественных специалистов работают на стройках в странах Восточной Европы. "Чистый" заработок строителя в зависимости от квалификации в среднем на 30-40% больше, чем в Украине, передает СтройОбзор.

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"Эффективные реформы в строительстве существенно уменьшат "коррупционное бремя" застройщиков и девелоперов. Свободные финансовые ресурсы могут быть перенаправлены на программы по социальной ответственности, а также на увеличение зарплат работников", - рассказал основатель и президент девелоперской компании City One Development Валерий Кодецкий.

В июле 2021 года средняя цена квадратного метра в новостройках Киева составила 36 440 грн. Стоимость квартир зависит от расположения дома, в том числе относительно станции метро. Самая дорогая недвижимость около станций метро "Крещатик", "Кловская", "Золотые ворота", "Арсенальная" и "Олимпийская". Бюджетные дома строят около станций метро "Красный хутор" и "Вырлица".