Зарплаты медиков вырастут: когда специалисты получат доплаты

На повышение заработных плат медикам выделили 5,995 млрд грн. Фото: pexels.com

Кабмин утвердил механизм доплат к зарплатам медиков.

Решение принял на внеочередном заседании правительства. Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

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На повышение заработных плат выделили 5,995 млрд грн.

"После публикации решения Кабмина наши больницы смогут заключить соглашения и до конца сентября начнут получать эти средства", - отметил Степанов.

13 апреля 2020-го Верховная Рада приняла изменения в госбюджет-2020. 24 апреля Кабмин утвердил решение о доплатах медикам, которые лечат инфицированных Covid-19, в размере до 300% заработной платы. Правда только 30 мая Нацслужбы здоровья заключила необходимые договоры со всеми больницами.