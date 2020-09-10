Зарплаты медикам и оборудование: на что не хватает денег из Covid-фонда

По расчетам специалистов Счетной палаты, недостаточно средств для реализации 3 бюджетных программ. Фото: unsplash.com

По расчетам специалистов Счетной палаты, в Фонде борьбы с Covid-19 уже недостаточно средств для реализации трех бюджетных программ. В июле правительство распределило все 66 млрд грн фонда, из них использовали 19,5 млрд грн.

"Мы планируем проверить эффективность расходования средств Фонда борьбы с Covid-19, когда завершится этот бюджетный год. Но уже сейчас оперативно мониторим расходы из бюджета. Еще в июле правительство распределило все 66 млрд грн фонда. По состоянию на 7 сентября, 19,5 млрд грн использованы", - отмечает глава Счетной палаты Валерий Пацкан.

По его словам, из Covid-фонда 8,9 млрд грн потратили на: выплаты по безработице и частичной безработице, на детей ФЛП, страховые выплаты и материальную помощь медикам; 7,6 млрд грн - на дороги; 2,7 млрд грн - на доплаты к зарплате МВД, Минздрава, исполнительной службы; 262 млн грн - на закупку оборудования, средств индивидуальной защиты.

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Валерий Пацкан подчеркнул, что по 6 бюджетным программам расходы на 14 млрд грн не осуществлялись. Например, 6 млрд грн на доплаты к зарплате медицинским и другим работникам учреждений здравоохранения. Или 5,3 млрд грн на закупку оборудования для приемных отделений опорных учреждений здравоохранения в госпитальных округах.

"По расчетам специалистов Счетной палаты недостаточно средств для реализации 3 бюджетных программ: для доплаты полицейским; помощи по частичной безработице; выплаты помощи на детей ФЛП", - подчеркнул глава Счетной палаты.

По состоянию на начало июля, только 15% средств, которые уже были выделены из Фонда для борьбы с коронавирусом, пошли на медицинскую отрасль. Верховная Рада в июне позволила использовать средства из коронавирусного фонда на ремонт дорог. На это планируется выделить 35 млрд грн, около 5,8 млрд грн уже распределили.