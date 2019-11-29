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пятница, 29 ноября 2019 05:51

Зарплата украинцев выросла на 18% - Милованов

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Зарплата украинцев выросла на 18% - Милованов
Милованов рассказал о повышении зарплат украинцев. Фото: Сегодня

Реальная зарплата украинцев с учетом инфляции выросла на 18% по сравнению с 2013-м докризисным годом.

За девять месяцев этого года реальная зарплата украинцев (с учетом инфляции) выросла на 9,6 процентов, заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов в Facebook.

"По сравнению с 2013 г. докризисным годом, реальная зарплата выросла на 18%", - написал Милованов.

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Ранее Государственная служба статистики Украины сообщила, что в октябре нынешнего года средняя номинальная зарплата в Украине составила 10 727 гривен. Это на 16,4% больше, чем в октябре прошлого года. Самую высокую зарплату у работников сферы финансов и страхования, наименьшую - работники сферы здравоохранения, а также организации питания.

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