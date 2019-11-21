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четверг, 21 ноября 2019 21:10

Зарплата от 40 тыс. грн: где столько платят

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Зарплата от 40 тыс. грн: где столько платят
В ноябре самые большие зарплаты предлагали в сферах IT, строительства и продажах. Фото: Depositphotos

Поисковики чаще всего при выборе работы обращают внимание на размер заработной платы. Несмотря на то, что средняя зарплата составляет чуть больше 10 тыс. грн, можно найти работу с оплатой 40 и более тысяч гривен.

В ноябре больше всего высокооплачиваемых вакансий предлагали в IT, продажах, строительстве, банковской сфере и маркетинге, пишет hh.ua.

Так, программисты готовы платить $4,5 тыс. робототехнику, который будет вести проекты по созданию программно-аппаратных комплексов, осуществлять техническую поддержку заказчиков. Это более 108 тыс. грн.

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Руководителю инновационного диагностического центра, специализирующегося в области информационной медицины обещают от 40 тыс. грн.

Инженеру-технологу, который будет заниматься разработкой новых продуктов, внедрением технологической дисциплины, разработкой, расчетом многофазных рецептур готовы платить 50 тыс. грн.

В третьем квартале зарплаты украинцев упали на 17%. Больше всего уменьшились доходы в сфере домашнего персонала - на 44%. В среднем работники получают 5500 грн. Уменьшились заработки в сфере охраны и барно-ресторанной индустрии. Работникам предлагали на 22% меньше, чем раньше. Охранники в среднем получали 5800 грн, бармены - 7100 грн.

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21
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