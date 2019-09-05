Заробитчане отправили в Украину более 100 миллиардов гривен

Украинцы отправили 100 млрд гривен. Фото: ТСН

Объем валютных переводов физических лиц в Украину за январь-июль 2019 года вырос на 13,2% - до 106,3 млрд. грн., что по официальному курсу составляет 4,2 млрд. в долларовом эквиваленте.

Рост объема переводов в Украину является одним из ключевых факторов роста объемов внутренней торговли, сообщается на сайте Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства

"... наряду с ростом покупательной способности домохозяйств, умеренной ценовой динамикой на потребительском рынке, существенным ростом потребительских настроений, высокими темпами потребительского кредитования и ростом потребительского импорта непродовольственных товаров", - говорится в сообщении.

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Напомним, в 2018 году объемы денежных переводов в Украину увеличились на 19% по сравнению с предыдущим годом и достигли 14 миллиардов долларов. Из всех денег, перечисленных в страны Европы и Центральной Азии, четверть приходится на переводы в Украину.